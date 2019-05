Jede Woche erreichen zahlreiche Geschichten die Menschen im Südwesten über die sozialen Medien. Wir haben interessante und berührende Posts aus der SWR-Welt zusammengestellt.

Eine herzzerreißende Geschichte hat sich am Montag bei Speyer abgespielt. Bei einem Wildunfall auf der B39 war ein trächtiges Reh von einem Auto erfasst worden. Das Tier starb noch am Unfallort. Die drei ungeborenen Rehkitze konnten jedoch gerettet werden und befinden sich nun in einer Wildtier-Station im hessischen Hünfelden aufgepäppelt.

Die Kollegen von SWR Aktuell haben hier eine kleine Bildergalerie der Kitze erstellt.

Musik hören im Wandel

Die 2000er Jahre waren das Jahrzehnt, als die Art Musik zu hören sich radikal veränderte. Statt Walk- oder Discman hatte man nun MP3-Player mit Liedern im Dateiformat. Mittlerweile sind die Player in jedem Smartphone integriert.

Doch nicht nur das "Wie", sondern auch das "Was" hat sich verändert. Oder können Sie sich vorstellen, heute noch eine Playlist zu haben wie die, die DASDING auf Instagram gepostet hat?

Rettet die Insekten - Drei Tipps für alle

Eine Aktion, die uns beim SWR sehr am Herzen liegt, ist die Aktionswoche "Rettet die Insekten".

Die Kollegen von SWR Wissen erklären in einem Facebook-Video, welche drei Dinge jeder zum Schutz der Insekten tun kann. Und mal ehrlich, wer hilft da nicht gerne, wenn sogar faul sein dazu gehört?

Sorge um die Zukunft des FCK

Hitzig diskutiert wird auf der Facebook-Seite von SWR Sport weiter die Zukunft des finanziell angeschlagenen 1. FC Kaiserlautern.

Einige Fans fordern den Rücktritt des Aufsichtsrates, andere schlagen vor, das Geld des Investors Flavio Becca nun doch zu nehmen. Was die meisten Nutzer eint, ist die Sorge um den Traditionsklub.

Die neuesten Entwicklungen zum Poker um die Zukunft des FCK können Sie hier nachlesen.

Ein Brautstrauß aus was?

Als Rausschmeißer haben wir heute einen ganz besonderen Brautstrauß. Das gute Stück besteht aus Pizza! Klar, dass die Braut diesen nur ungern werfen wollte.

Besonders unterhaltsam sind zahlreiche Reaktionen in den Kommentaren der Nutzerinnen und Nutzern.

