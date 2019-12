per Mail teilen

Neues Jahr, neues Glück in der Lostrommel der guten Vorsätze: Welches Vorhaben für 2020 wird wohl den Januar überleben und auch noch in einem Jahr umgesetzt werden?

Was Sie sich persönlich für das neue Jahr vornehmen, wissen wir nicht – aber wir wissen, was wahrscheinlich ist. Denn auch dieses Jahr hat das Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag der DAK eine repräsentative Umfrage erstellt. Mehr als 2.000 Menschen wurden zu ihren Vorsätzen für 2020 befragt.

Repräsentative Umfrage: Die Spitzenreiter der guten Vorsätze 2020

Die Befragten konnten mehrere Antworten auswählen - erstmals war als Antwortmöglichkeit der Umweltschutz dabei und teilte sich die Spitzenposition mit „Stress vermeiden“ und „mehr Zeit für Familie und Freunde“



Warum die am häufigsten genannten Vorsätze an Silvester oder Neujahr hoffentlich nicht über Ihre Lippen kommen – und wenn doch, am besten vom Böllerlärm übertönt werden sollten? Das erkläre ich Ihnen hier:

Vorsatz 1: Stress vermeiden oder abbauen

„Bist du im Stress?“ „Ach je, und wie!“ - Stress ist ein spitzenmäßiges Markenzeichen der Macher oder zumindest der Wichtigtuer. Diejenigen, die es aber wirklich nötig hätten, ihren Stress-Level herunterzufahren, aalen sich in Erschöpfung und prahlen jammernd mit ersten Anzeichen eines Burn-out. Und schwören Woche für Woche, das ändern zu wollen.

Vorsatz 2: Mehr Zeit für Familie und Freunde

Auf Facebook, Instagram und Co verbringen viele Menschen mehr Zeit mit ihren hunderten „Freunden“ als mit Partnern, Kindern oder besten Freunden. Würde der Vorsatz „weniger Handy, Computer und Internet“ konsequent umgesetzt im neuen Jahr, dann wäre das Ziel „mehr Zeit für Familie und Freunde“ ganz leicht zu erreichen. Im Kalender würden wieder wirklich wichtige Termine stehen.

Vorsatz 3: Umwelt- und klimafreundlicher verhalten

„Ich will mich 2020 umwelt- und klimafreundlicher verhalten.“ - Mal ehrlich: Wäre Ihnen so eine Antwort beim Grübeln über Ihre guten Vorsätze 2020 von selbst eingefallen? Oder fühlt es sich einfach gut an, sich einen smarten Greta-Touch zu verleihen, wenn diese Antwortmöglichkeit bei einer Umfrage nun schonmal angeboten wird? Na dann trinken Sie wenigstens ab und zu mal ein Glas Wasser aus der Leitung statt aus der Einweg-Plastikflasche, um stolz auf sich zu sein.

Wie es mit den guten Vorsätzen so läuft - eine Video-Satire:

Vorsatz 4: Mehr Sport und Bewegung

Ja, das klingt doch so richtig gesund, unbequem und anstrengend! Dauerhocker und Couch-Potatos gehen ab Januar enthusiastisch zum Gymnastikkurs oder dem wöchentlichen Walkingtreff - dem schicken Fitness-Tracker sei Dank, mit dem sie sich vorab belohnen. Willige stürzen sich ins Sportvereinsleben oder Fitnessstudio und verkünden stolz jedes klitzekleine Muskelkaterchen. Amüsant übrigens, wenn durchtrainierte Menschen mit ausreichend Beinmuskulatur sogar im Fitnessstudio den Fahrstuhl benutzen.

Der aus einem schlaffen Körper herausgekitzelte Sport-Enthusiast lässt das Kalorienverbrennen, Muskelaufbauen und Stretchen wenige Wochen oder Monate später sehr häufig genauso begeistert wieder sein. Der müde Mensch ist nun mal wesentlicher kreativer darin, neue Ausreden zu finden als Argumente für tägliche Bewegung.

Vorsatz 5: Gesünder ernähren

„Gesund“ – mit diesen sechs Buchstaben verdirbt man nicht nur Kindern den Appetit, sondern auch Erwachsenen. G E S U N D lässt im Hirn die urzeitlichen Alarmglocken schrillen: Ich will aber weiter mein Mammut essen und nicht diese furchterregend aussehenden Beeren und Pflanzen!

Kein Problem: Der Körper wird sich mit härteren Anzeichen als Schwabbelbauch, Unwohlsein oder Cellulite melden, wenn er nicht ausgewogen futtern darf. Es sei denn, Sie schaffen es, Ihrem Urzeit-Denkapparat klarzumachen, dass gesund essen auch gut essen bedeuten kann.

Und wie lange setzen Sie Ihre guten Vorsätze in die Tat um?

Die aktuelle Umfrage zu den guten Vorsätzen, die sich die rund 2.000 befragten Menschen für 2019 vorgenommen hatten, ergibt ein überraschendes Durchhaltevermögen. Hier darf man wohl eine ordentliche Portion Wunschdenken abziehen. Sonst wäre das Ritual der guten Vorsätze ja tatsächlich vom Aussterben bedroht ...



Trotz aller guten Vorsätze wünsche ich Ihnen ein gutes und gesundes 2020!