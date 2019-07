Das Wochenende bietet im Südwesten für jeden das passende Ausflugsziel: Von hochkarätigen Jazzkonzerten in Stuttgart bis zur Wanderung durch eine wilde Schlucht.

Für alle, die es eilig haben, gibt es hier unsere Tipps im Überblick.

Stuttgart: Jazz Open mit Dianne Reeves, Sting, Bob Dylan und vielen mehr

jazzopen Stuttgart

Zugegeben, der Begriff „Jazz“ ist bei den Jazz Open in Stuttgart sehr weit gefasst. Puristen schütteln sich, aber alle anderen können sich über hochkarätige Auftritte vieler Stars freuen. Vom 4. bis 14. Juli 2019 wird ein starkes Programm präsentiert, das von Bob Dylan über Sting und Dianne Reeves bis zu Stelar & Moka Efti Orchestra feat. Severija reicht, die in der TV-Serie „Babylon Berlin“ für den passenden Sound sorgten. Daneben gibt es überall in der Stadt auch kostenlose Konzerte von Musikern, die den Jazz lieben.

Kaiserslautern: das zweitgrößte Freibad Europas

Im Sommer geht der Kaiserslauterer nicht einfach ins Schwimmbad, sondern in die „Wesch“. Die „Waschmühle“, wie das Freibad wirklich heißt, klingt klein und etwas altmodisch, ist aber mit 7.200 Quadratmetern Wasserfläche das zweitgrößte Freibad Europas. Die Wassertemperatur des 165 Meter langen Beckens ist nichts für Warmbader, aber gerade an heißen Tagen ist die Erfrischung perfekt. Die Stammgäste lieben ihr mehr als 100 Jahre altes Bad, aber es bleibt sowohl im Wasser als auch auf der Liegewiese immer genug Platz, so dass sich ein Ausflug bei schönem Wetter jederzeit lohnt.

Dauer 3:13 min Sendezeit 18:45 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Eingefleischte Waschmühle-Fans in Kaiserslautern Horst Meisenheimer und seine Frau Denny verbringen die komplette Freibadsaison im Freibad Waschmühle, dem zweitgrößten Freibad Europas. Sie würden hier sogar am liebsten übernachten. Video herunterladen (7,5 MB | MP4)

Balingen: 150 preisgekrönte Pressefotos

Bis zum 21. Juli macht die Wanderausstellung zum 62. World Press Photo Contest in der Zehntscheuer in Balingen Station. Gezeigt wird eine Auswahl von 150 Pressefotos, die in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet wurden. So entsteht ein vielfältiges Bild der Welt in der wir leben, mit berührenden und erschütternden, aber auch skurrilen oder hoffnungsvollen Momentaufnahmen.

Dauer 1:29 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Die besten Pressebilder der Welt Prämierte Pressefotos aus aller Welt sind seit Samstag in Balingen im Zollernalbkreis zu sehen. Es handelt sich um Bilder, die bei den "World Press Photo-Awards" erfolgreich waren. Video herunterladen (3,6 MB | MP4)

Lenzkirchen-Kappel: Abenteuergolf im Schwarzwald

Spielen Sie gerne Minigolf? Dann haben wir eine neue Herausforderung für Sie! Auf dem Abenteuergolfplatz in Lenzkirch-Kappel im Hochschwarzwald warten ganz besondere Bahnen. Die sind nicht nur länger als beim Minigolf üblich, sondern auch Sehenswürdigkeiten im Schwarzwald nachempfunden. So kann man den Ball etwa über den Schluchsee schlagen oder das berühmte Viadukt der Ravenna-Schlucht bespielen.

Andernach-Kell: Wanderung auf dem Höhlen- und Schluchtensteig

Tolle Aussicht oder abwechslungsreiche Pfade? Burgruine oder Höhlen? Weite Wiesen oder schattige Wälder? Meistens muss man sich beim Wandern ja entscheiden, was man lieber möchte. Der zwölf Kilometer lange Höhlen- und Schluchtensteig bietet alles in einem. Dazu ist er noch ein perfekt ausgeschilderter Rundwanderweg und eine Einkehrmöglichkeit gibt es mit dem Restaurant „Waldfrieden“ auch. Wandererherz, was willst du mehr?

Dauer 4:34 min Sendezeit 18:45 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Der Höhlen- und Schluchtensteig Der Steig ist ein Rundwanderweg von 12,1 Kilometern – eine überaus abwechslungsreiche Halbtagestour. Startpunkt ist der Wanderparkplatz an der K 57 nahe Andernach-Kell. Video herunterladen (10,8 MB | MP4)

Was auch immer Sie unternehmen - wir wünschen Ihnen ein schönes Sommerwochenende!