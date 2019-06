Sie können sich noch nicht entscheiden, was Sie am Pfingstwochenende unternehmen möchten? Wir haben einige Ausflugtipps im Südwesten für Sie zusammengestellt.

Stuttgart: SWR Sommerfestival 2019

Dauer 0:50 min Das SWR Sommerfestival 2019 Von Krimi über Talk bis hin zu tollen Konzerten. Wir haben alles für Sie im Programm. Kommen Sie vorbei und erleben Sie die SWR Programmmacher hautnah oder machen Sie einfach mal selbst Programm.

Vom 7. bis 10. Juni findet das SWR Sommerfestival auf dem Stuttgarter Schlossplatz statt. Zum Festivalauftakt am Freitag können Krimifans ab 20:30 Uhr gemeinsam mit den TV-Kommissaren Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) die SWR Tatort Premiere erleben. Am Sonntagabend können Sie beim SWR4 Open Air mit Vanessa Mai, Ben Zucker und Feuerherz live dabei sein. Zum Abschluss treten am Montag beim SWR3 Konzert Joris, Milow und Lea vor der traumhaften Kulisse des Neuen Schlosses auf. Vier Tage lang können Sie außerdem auf der Festmeile den SWR hautnah erleben: Werden Sie selbst zum Nachrichten-, Sport- oder Wetterreporter.

Mannheim: Ein Parkhaus wird zur Theaterbühne

Seit 30 Jahren verwandelt der Mannheimer Kulturverein Industrietempel urbane Räume in Orte der Kultur. Zum Jubiläum wird derzeit das Stück „Lichtbrunnen" in der Tiefgarage der Mannheimer Uniklinik aufgeführt. In der Stationen-Performance setzen verschiedene Künstlergruppen sieben Lichtbrunnen mit Installationen, Schauspiel, Tanz und Gesang in Szene. Das Ziel: die Auseinandersetzung mit diesem Ort.

Die nächsten Vorstellungen finden vom 7. bis 9. Juni jeweils um 22 Uhr statt.

„Seitensprung" des Moselsteigs: Graf Georg Johannes-Weg

Graf Georg Johannes Weg Der Graf Georg Johannes Weg ist ein sogenannter "Seitensprung" des Moselsteigs. Auf der anspruchsvollen Tagestour über 14,4 Kilometern sind knapp 700 Höhenmeter zu bewältigen.

Schattige Laubwälder, idyllische Bachtäler und ungewöhnliche Ausblicke - das hat der Graf Georg Johannes-Weg zu bieten. Er ist ein so genannter „Seitensprung" des Moselsteigs und eignet sich perfekt für einen Wanderausflug. Auf der anspruchsvollen Tagestour über 14,4 Kilometer sind knapp 700 Höhenmeter zu bewältigen. Etwa sechs Stunden sollten Sie für die Strecke einkalkulieren.

Friedrichshafen: „Game of Drones“

Die Ausstellung im Zeppelin Museum in Friedrichshafen eröffnet am 7. Juni und ist dann bis zum 3. November zu sehen.

Schätzungen zufolge sind schon bald über eine Million Drohnen in Deutschland unterwegs. Sie überwachen, transportieren, fotografieren in der Landwirtschaft, im Katastrophenschutz, militärisch und als Spielzeug. Wie Drohnen unsere Sicht auf die Welt verändern, zeigt die Ausstellung „Game of Drones – von unbemannten Flugobjekten“ im Zeppelin Museum in Friedrichshafen. Ein Schwerpunkt: die Gefahren, die von Drohnen als unbemannten Kriegsgeräten ausgehen.

Vor Ihrer Haustür oder unterwegs: Picknick

Zum Schluss haben wir noch einige Tipps, wenn Sie ein Picknick im Freien planen. Ob am Baggersee, beim Radelausflug oder im Park um die Ecke - ein Picknick kann mit der richtigen Ausrüstung optimal gestaltet werden. Wichtig ist dabei vor allem, dass Essen und Trinken frisch bleiben.

Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende.