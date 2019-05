Vielen Menschen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg beschert der Brückentag nach Christi Himmelfahrt ein langes Wochenende. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Zeit am besten nutzen.

Für alle, die es eilig haben, gibt es hier unsere Tipps im Überblick.

Das Wetter wird gut am Wochenende, bis auf 29 Grad kann die Temperatur in Baden-Württemberg klettern. Also raus an die frische Luft!

In Langenargen steht seit Kurzem ein Flügel im Freien - direkt am Bodensee. Wer möchte, kann darauf spielen, klimpern oder Konzerte geben. Den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde in der Nähe von Lindau gefällt's - schauen Sie doch auch mal vorbei! Ein Besuch lässt sich perfekt mit anderen Aktivitäten am Bodensee verbinden.

Dauer 01:02 min Klavier im Freien in Langenargen In Langenargen steht seit Kurzem ein Flügel im Freien - direkt am See. Wer möchte, kann darauf spielen, klimpern oder Konzerte geben. Den Langenargenern gefällts.

Tolle Wanderrouten zwischen Grüner Hölle und Hiwweltour

Auch weiter nördlich lockt das Wetter am Wochenende in die Natur. Die Kolleginnen und Kollegen der Landesschau Rheinland-Pfalz machen für Sie regelmäßig den Wandercheck und suchen jede Menge tolle Routen aus.

Zu den einzelnen Routen kommen Sie über die Symbole in der Karte oder hier in der Übersicht.

Spannende Dokumentarfilme in Karlsruhe

Das 6. DokKa-Festival in Karlsruhe bietet spannenden Film- und Hörstoff. Noch bis Sonntag zeigt das Team um Festivalleiter Nils Menrad spannende und eindrucksvolle Dokumentarbeiträge.

Im Interview mit SWR2 spricht Menrad über Details zum Festival und wie er und sein Team die Auswahl der teilnehmenden Beiträge treffen.

Hier geht's zum kompletten Programm des 6. DokKa-Festivals.

Wundervoll leicht: Der Zeichner Hans Traxler im Caricatura Museum Frankfurt

Zum 90. Geburtstag des Karikaturisten Hans Traxler zeigt das Caricatura Museum Frankfurt eine bezaubernde Retrospektive.

Dabei gibt es neben Traxlers Karikaturen für das Satire-Magazin Titanic auch seine illustrierten Kindheitserinnerungen zu bestaunen.

Lassen sie sich von der Ahr verzaubern

Falls Sie auf jeden Fall an die frische Luft möchten, können Sie sich bei uns in der SWR Mediathek Inspiration holen.

In der Sendung „fahr mal hin“ stellen fünf Akteure aus der Region die Ahr vor. Winzer, Jäger, Maler, Züchterin und Biologin: Jede und jeder präsentiert die Ahr in einem anderen Licht.

Wie wünschen Ihnen ein schönes Wochenende.