Noch keine Idee, was Sie am Wochenende unternehmen können? Wir sagen Ihnen, was sich gerade in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz am meisten lohnt.

Das Wetter wird laut Vorhersage im Südwesten überwiegend mild und sonnig. Also wie gemacht für einen entspannten Ausflug in die Natur! Mit der Ortssuche können Sie sich Ihre ganz individuelle Wettervorhersage der kommenden Tage für Ihren Heimatort oder Ihr Urlaubsziel anzeigen lassen. Auf die Schwäbische Alb Das ganze Jahr über gibt es zahlreiche Veranstaltungen und geführte Wanderungen durch das Gebiet. Denn 2019 feiert die Schwäbische Alb Jubiläum - zehn Jahre lang ist sie bereits UNESCO-Biosphärenreservat. Mehr über das Gebiet erfahren Sie auch in einer Folge von „Fahr mal hin“. Die Schwäbische Alb lockt mit seltenen Tierarten, schönen Wanderwegen und einer abwechslungsreichen Landschaft. Biosphärengebiet Schwäbische Alb 10 Jahre Eifelsteig-Wanderweg Für Wanderfreunde in Rheinland-Pfalz bietet sich der Eifelsteig an. Seit zehn Jahren führt er auf einer Länge von 313 Kilometern von Trier bis nach Aachen. Der Weg führt vorbei an Maaren und Stauseen und durch einzigartige Moor- und Heidelandschaften. Das Weinfelder Maar liegt in der Nähe von Daun in der Vulkaneifel. Wer auf dem Eifelsteig wandert, kommt auf der Etappe Daun - Manderscheid daran vorbei. An den Ufern der Eifeler Maare ist die Luft schön kühl und sorgt für Erfrischung. In einigen Maaren kann man sogar baden - hier allerdings nicht. Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH / Dominik Ketz 10 Gründe, warum Sie den Eifelsteig unbedingt probieren sollten Die 5 besten Tierparks von Walldorf bis Göppingen Lamas, niedliche Kapuzineräffchen und große Alpakas: Wenn Sie gerne Tiere aus nächster Nähe beobachten, sind diese fünf Tierparks in Baden-Württemberg auf jeden Fall eine Reise wert. picture-alliance / Reportdienste Holger Hollemann/dpa Die 5 besten Tierpark-Tipps in Baden-Württemberg Schlösser, Kirchen und Klöster der Staufer Kultur und Natur gleichermaßen erleben: Das Stauferland hat einiges zu bieten. Auf den Ruinen einer zerstörten Stauferburg steht Schloss Weißenstein. Nicht weit entfernt: die Maria-Himmelfahrt-Kirche in Rechberghausen und das Kloster Lorch. Die neue Experimenta in Heilbronn Wenn Sie lieber drinnen bleiben möchten, ist die neu eröffnete Experimenta in Heilbronn ein guter Ort, um auf Entdeckungsreise zu gehen. Wie entsteht ein Blitz? Dies und vieles mehr erfährt man bei den Bühnenshows. SWR Tine Rotter Die Ausstellung bietet für die Besucher viele interaktive Möglichkeiten und Wissenschaft zum Anfassen: In der Sternwarte können Sie einen Blick in das Weltall werfen, und im „Science Dome“ wird gezeigt, wie ein Blitz entsteht. Die Experimenta ist am Wochenende von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Eröffnung der Experimenta in Heilbronn Drei Dinge, die Sie im April im Garten tun müssen Oder haben Sie keine Lust auf einen Ausflug und wollen die Zeit lieber zu Hause nutzen? Dann machen Sie den heimischen Garten wieder schön - denn der muss nach dem Winter richtig gepflegt werden. Dauer 04:22 min Sendezeit 18:45 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Drei Dinge, die Sie im April im Garten tun müssen Alles sprießt, der Frühling ist da. Höchste Zeit, sich wieder seinem Garten zu widmen. Die Erde muss aufgelockert, die Beete vorbereitet werden. Wir verraten Ihnen, worauf Sie im April achten müssen.