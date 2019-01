Es ist Wochenende und Sie wissen noch nicht, was Sie unternehmen könnten? Wir sagen Ihnen, was sich gerade in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz am meisten lohnt.

Wer es eilig hat, findet am Ende des Artikels alle Tipps auf einen Blick.

Werden Sie Teil berühmter Kunstwerke!

Sie würden gern ein paar Selfies mit berühmten Kunstwerken machen? Dann gibt es im Schloss Bruchsal die passende Ausstellung für Sie. Die Besucher der Schau, die einen Überblick über 500 Jahre Kunstgeschichte gibt, können sich selbst mit den Meisterwerken in Szene setzen. Zum Beispiel mit da Vincis Mona Lisa, Raffaels berühmten Engelchen oder Munchs "Der Schrei". Passende Utensilien sind vorhanden, Fotografieren ist ausdrücklich erlaubt.

Malen Sie ein Bild, und wir schreddern es für Sie!

Wie wäre es, wenn Sie selbst einmal künstlerisch aktiv werden? Mit Pinsel und Farbe auf einem Blatt Papier. Das fertige Werk schicken Sie dann bitte an die Redaktion der SWR Fernsehsendung "Kunscht!". Die Kollegen schreddern es dann für Sie. Sie wissen ja: Das Banksy-Werk "Love is in the Bin" wurde erst durchs Schreddern weltberühmt.

Das Leben hinter dem Schleier



Werke der afghanischen Fotografin Mujaheda Khowajazada sind derzeit in Cochem an der Mosel zu sehen. Hier kann sie ihre Bilder öffentlich zeigen, in ihrem Heimatland war ihr dies nicht möglich. Die Fotografin gibt den afghanischen Frauen ein Gesicht. Die Fotos zeigen Frauen aus Kandahar ohne die sonst übliche Verschleierung.

Verliebte Haie

Dauer 00:27 min Liebe im Karlsruher Korallenriff "Kalli" der Schwarzspitzen-Riffhai ist seit über zwei Jahren Publikumsliebling im Karlsruher Naturkundemuseum. Jetzt hat er endlich eine Partnerin bekommen.

Zwei Jahre lang musste Hai Kalli seine Runden allein im riesigen Aquarium im Naturkundemuseum in Karlsruhe drehen. Vor kurzem hat der Schwarzspitzen-Riffhai eine Partnerin bekommen. Die erste Begegnung war etwas ruppig. Inzwischen aber schwimmen die Haie friedlich durchs größte künstliche Korallenriff Deutschlands. Gesucht wird jetzt ein Name für die Hai-Dame.

Wieder im Kino: "Schindlers Liste" von Steven Spielberg

Universal

Am Sonntag ist der Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Zu diesem Anlass läuft deutschlandweit in mehr als 400 Kinos der Film "Schindlers Liste". Der mit sieben Oscars ausgezeichnete Schwarzweißfilm von Starregisseur Steven Spielberg löste vor 25 Jahren heftige Debatten aus.

Aus der SWR-Mediathek: Großes Fallers-Jubiläum wirft Schatten voraus

Folge Nummer 999 der beliebten SWR Familienserie Die Fallers können Sie wie immer schon am Samstagnachmittag in der SWR Mediathek anschauen. Und die 1.000 Folge gibt es bereits am kommenden Montag (28.1.) in einer Vorabpremiere im SWR Studio Freiburg zu sehen. Die Tickets für den exklusiven Abend, bei dem auch Schauspieler der Serie dabei sind, gibt es nicht zu kaufen, sie werden verlost.

Haben Sie einen unserer Ausflugstipps ausprobiert? Dann schreiben Sie uns in die Kommentare, was Sie dabei erlebt haben!