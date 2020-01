Ein heftiger Westwind bläst derzeit über den Südwesten hinweg. Das Tief „Lolita“ bringt nicht nur viel Wind, sondern auch Regen und sogar Schnee und Glätte mit sich. Womit Sie heute und morgen rechnen müssen, erfahren Sie in unserem Wetterbericht.

Das Wetter bei uns wird aktuell von der Kaltfront eines Sturmtiefs mit Namen „Lolita“ bestimmt. Deshalb lässt sich die Sonne im Südwesten nicht so oft blicken. Stattdessen gibt es heftigen Wind auf den Berggipfeln, aber auch im Flachland.

SWR-Wetterreporter Michael Kögel berichtet vom Wartberg bei Heilbronn über das stürmische Wetter:

Dauer 1:06 min „Ein wilder Wettermix“ SWR-Wetterreporter Michael Kögel berichtet vom Wartberg bei Heilbronn über das wechselhafte und stürmische Wetter im Südwesten.

Autofahrer sollten vorsichtig sein, da sie die plötzlichen Böen aus der Spur bringen könnten. Am Dienstagmorgen kam es auf der A6 bei Wattenheim im Landkreis Bad Dürkheim zu einem Unfall mit einem Kleintransporter, der wohl wegen des starken Windes umgekippt war.

Schwere Sturmböen in Teilen von Rheinland-Pfalz

Sturm und Orkanböen erwartet

Besonders im Hochschwarzwald werden schwere Sturm- und Orkanböen mit rund 120 Stundenkilometern erwartet. Aber auch im Flachland kann es stürmische Böen mit bis zu 70 Stundenkilometern geben. Dazu gibt es Regen-, Schnee- und Graupelschauer, die mancherorts auch mit Gewitter verbunden sein können.

Glätte durch Schnee und gefrierende Nässe

In den Höhen von Schwarzwald und Schwäbischer Alb wird es winterlich. Bis Mittwochfrüh werden im Schwarzwald etwa 5 bis 10 Zentimeter Neuschnee erwartet. Im Laufe des Dienstags sinkt die Schneefallgrenze auf 300 bis 400 Meter, in der Nacht zum Mittwoch teils auf 200 Meter. Deshalb muss bis in tiefere Lagen örtlich mit Glätte gerechnet werden.

Auch am Mittwoch windig - mildere Temperaturen

Die Temperaturen liegen am Dienstag zunächst bei 2 bis 10 Grad und gehen in der Nacht auf +4 bis -3 Grad zurück. Am Mittwoch bleibt es sehr windig, wenn auch nicht mehr ganz so stark wie am Dienstag. Bei wechselnder Bewölkung gibt es weitere Schauer, die bis in mittlere Lagen als Schnee fallen können. In der zweiten Tageshälfte lassen die Schauer nach und die Schneefallgrenze steigt auf 600 bis 700 Meter an. Die Höchstwerte liegen zwischen 0 Grad im Bergland und 9 Grad am Oberrhein.

Am Donnerstag wird es dann etwas ruhiger und der Regen wird im Tagesverlauf schwächer. Die Temperaturen steigen auf 4 Grad an der Donau und bis 12 Grad am Rhein.