Hamsterkäufe: Haben Sie Ihre Vorräte aufgestockt?

Viele Menschen sind wegen des Coronavirus verunsichert und kaufen auf Vorrat Lebensmittel und Hygienartikel ein. Darüber, ob das sinnvoll ist, gehen die Meinungen weit auseinander.

So wie in Konstanz sah es in den vergangenen Tagen in vielen Supermärkten und Drogerien aus: leere Regalreihen bei Nudeln, Konserven, Toilettenpapier und Desinfektionssprays.

Experten, Politiker und auch Vertreter des Handels erklären, dass es momentan in Deutschland nicht notwendig ist, sich mit Lebensmitteln einzudecken, da mit Lieferengpässen nicht zu rechnen ist. Und wenn jemand in Quarantäne muss und selbst nicht einkaufen kann, gibt es zumeist Familie, Freunde oder Nachbarn, die helfen können. Ist dies nicht möglich. ist es Aufgabe der Kommunen, die Versorgung zu gewährleisten.

Trotzdem sind viele Menschen lieber vorsichtig und kaufen derzeit große Vorräte an haltbaren Lebensmitteln - die dann auch aufgebraucht werden müssen, ob man sie mag oder nicht. Dahinter steht häufig das Bedürfnis, etwas gegen die Angst vor dem nicht greifbaren Virus zu tun, aktiv zu werden und vorbereitet zu sein, wenn sich die Lage verschlimmern sollte. Doch Hamsterkäufe können auch schaden. Wenn etwa Desinfektionsmittel ausverkauft sind, haben die Menschen das Nachsehen, die diese wirklich brauchen, etwa chronisch Kranke mit geschwächtem Immunsystem.

