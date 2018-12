Nach teils frostigen Tagen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz klettern die Temperaturen wieder. Zu Silvester wird es flächendeckend mildes Wetter geben, schön wird es allerdings nicht.

Dunkel, grau und regnerisch: Das große Bibbern bleibt zum Jahresende zwar aus, das Wetter im Südwesten zeigt sich jedoch nicht von seiner besten Seite.

Frisch wird es noch einmal in der Nacht zum Samstag. Laut dem "Deutschen Wetterdienst" fallen die Temperaturen in Baden-Württemberg auf -1 bis -5 Grad. Ganz ähnlich sieht es in Rheinland-Pfalz aus, hier geht es bis zu -4 Grad in den Keller. Örtlich kann es dann zu Straßenglätte kommen.

Am Samstag nur wenig Sonne

Der Samstag bleibt in beiden Bundesländern trüb, die Sonne zeigt sich nur im Südosten Baden-Württembergs für kurze Zeit. Das Thermometer zeigt nicht mehr als 4 bis 6 Grad an.

Autofahrer sollten am Wochenende vorsichtig unterwegs sein. Durch die Niederschläge kann es ab Samstagabend bis in den Sonntagmorgen zu Glatteisbildung kommen.

Die Temperaturen klettern am Sonntag

Am Sonntag bleibt es meist bedeckt und es kommt zu Regenfällen. Allerdings steigen die Temperaturen langsam an. In Rheinland-Pfalz werden bis zu 9 Grad erwartet, in Baden-Württemberg bis zu 7 Grad.

Aktueller Wetterbericht für den Südwesten

Wetter an Silvester und Neujahr

Die Menschen im Südwesten haben auch an Silvester kein Glück mit dem Wetter. In ganz Deutschland gibt es flächendeckend dichte Wolken und Niederschläge.

Zum Feuerwerk schauen ist das sicher nicht ideal. Nur ganz selten lockert die Bevölkerung in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg auf. Die Temperaturen liegen zwischen 3 und 10 Grad, in der Neujahrsnacht kann es leichten Frost geben.

