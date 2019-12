Am zweiten Adventswochenende locken das heimische Sofa und die Kuscheldecke. Denn draußen ist Schmuddelwetter angesagt: Es wird wolkig, regnerisch und windig.

Am Freitag stellenweise Glatteis

Der Freitag beginnt in Rheinland-Pfalz mit Nebel. Für den Nachmittag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Regen oder Sprühregen. Dann kann es auf den Straßen glatt werden.

In Baden-Württemberg ist es freundlicher und bleibt trocken. Zeigt sich anfangs noch die Sonne, nehmen aber auch hier im Verlauf des Freitags die Wolken zu.

Die Temperaturen erreichen im Südwesten 3 bis 9 Grad, im höheren Bergland um 2 Grad. Der Wind weht mäßig aus Südwest bis Süd mit starken, im Bergland auch stürmischen Böen.

Die Nacht zum Samstag wird im ganzen Südwesten windig und ungemütlich, bei Tiefstwerten von 6 bis 0 Grad. Im höheren Bergland ist Glätte durch gefrierende Niederschläge oder überfrierende Nässe möglich.

Trübes Wetter am Samstag

Am Samstag ist dann Schluss mit Glatteis: Die Temperaturen steigen auf bis zu 11 Grad. Die Sonne lässt sich leider nicht blicken. Dichte Wolken und Schauer sind überall zu erwarten und im Bergland weht ein frischer Wind. Warum Sie sich trotzdem vor die Tür wagen sollten, haben wir in unseren Ausflugstipps für das Wochenende zusammengefasst:

In der Nacht zum Sonntag gibt es viele Wolken, in Baden-Württemberg einzelne Schauer, in den höchsten Schwarzwaldlagen Schneefall. Die Tiefstwerte liegen bei 7 bis 1 Grad. Vor allem in höheren Lagen wird es wieder windig.

Auch der Sonntag bleibt mild

Für Sonntag kündigt der DWD ähnlich tristes Wetter mit Höchstwerten von 6 bis 12 Grad an. Regen und Schauer sind zu erwarten, es bleibt stark bewölkt. Auch der Wind begleitet uns weiter bis in die Nacht zum Montag: Starke Böen sind möglich. Im Bergland rechnet der Wetterdienst mit Sturmböen, für die Gipfel des Schwarzwalds mit orkanartigen Böen.

Auch die neue Woche beginnt im Südwesten ohne Frost mit Tageshöchstwerten von 6 bis 9 Grad in Baden-Württemberg und 5 bis 7 Grad in Rheinland-Pfalz.

