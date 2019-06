per Mail teilen

Gewitter, Hagel, Sturmböen - das Wochenende wird unbeständig. Hier unser Überblick für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

Ein Tief über Großbritannien bringt am Wochenende schwülwarme Luft in den Südwesten. Damit steigt die Gefahr für Unwetter. Auf jeden Fall sollten Sie sich auf wechselhaftes Wetter einstellen - so wie es die Wetterreporter der Landesschau in Freiamt im Schwarzwald erlebt haben:

Guten Morgen aus Freiamt. Von Westen, also von Frankreich her ziehen rasch hohe Wolken ins Land. Vor einer halben Stunde war es noch richtig sonnig Facebook , 14.6.2019, 7:56 Uhr

Freitag: abends und nachts Gewitter und Starkregen

In Rheinland-Pfalz gewittert es am Abend örtlich. Starker Regen, Hagel und stürmische Böen sind möglich. Unwetter sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes nicht ausgeschlossen. Die Höchsttemperatur liegen bei 22 bis 27, in den Hochlagen um 21 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig.

In der Nacht zum Samstag regnet es weiter, in einigen Gebieten stark und gewittrig. Tiefst-Temperaturen: 16 bis 12 Grad.

In Baden-Württemberg können sich ab dem späten Nachmittag einzelne Schauer und Gewitter bilden. In Böen ist frischer Wind aus nördlichen Richtungen angekündigt. Wo es gewittert, wird es stürmisch. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 22 und 29 Grad.

In der Nacht zum Samstag sind ebenfalls einzelne Schauer und auch vereinzelt Gewitter angekündigt. Die Tiefstwerte liegen zwischen 17 und 13 Grad.

Samstag: Schauer, Hagel, Gewitter

Am Samstag bleibt es wechselhaft. Im Osten Baden-Württembergs ist es trocken, im Westen regnet es leicht. In Rheinland-Pfalz sind Schauer möglich. Nachmittags sind Schauer und Gewitter im ganzen Südwesten angekündigt, örtlich mit starkem Regen und Hagel. Es wird 20 bis 26 Grad warm. Der Wind weht schwach bis mäßig.

In der Nacht zum Sonntag wieder gebietsweise Schauer und Gewitter. Die Temperaturen sinken bis auf 16 bis 10 Grad.

Lichtblicke am Sonntag

Am Sonntag wird es etwas freundlicher. In Baden-Württemberg ist es zunächst wolkig bis stark bewölkt, Regen zieht allmählich nach Nordosten ab. Dann scheint auch mal länger die Sonne, nur im Süden und Osten noch vereinzelte teils gewittrige Schauer. Die Temperaturen klettern auf 18 bis 25 Grad. Schwacher Wind weht von Westen, ab und zu sind Böen möglich, in Gewitternähe auch stürmisch.

In Rheinland-Pfalz gibt es am Sonntag vor allem in der Osthälfte vereinzelte Schauer und Gewitter, sonst ist es wechselnd bewölkt. Die Temperatur erreichen maximal 19 bis 24 Grad. Ein mäßiger Wind kommt aus Südwesten, später aus Westen.

Montag: Wochenstart mit Sonne

In der Nacht zum Montag ist es im Südwesten nur südlich der Donau noch längere Zeit stark bewölkt, und es kann dort noch einmal regnen. Ansonsten bleibt es klar oder gering bewölkt und trocken. Die Tiefstwerte liegen bei 13 bis 7 Grad.

Der Montag startet zunächst sonnig und ohne Regen und mit Höchstwerten von 21 bis 28 Grad.