Kürzlich sorgte ein Bericht über eine Katze mit Prothesen aus dem 3D-Drucker für Aufmerksamkeit. Wie ist der aktuelle Stand bei dieser Technologie und was können wir in Zukunft noch alles erwarten?

Der erste 3D-Drucker wurde schon in den 1980er Jahren in Betrieb genommen. Doch interessant für den Heimbereich wurden 3D-Drucker erst vor etwa zehn Jahren. Technikfans waren begeistert, da man auf den Geräten eigentlichen jeden Gegenstand drucken konnte, vom Türstopper bis zur Seifenschale. Doch der Hype um die neuen Möglichkeiten beruhigte sich bald wieder. Anders sieht es im Profibereich aus, hier hat sich in jüngster Zeit viel getan.

Künstliche Knochen, Knorpel und Organe

Nicht nur die Katze, auch der Mensch kann vom 3D-Druck profitieren. In der modernen Medizin können heute mithilfe des 3D-Drucks Ersatzprodukte für beschädigte oder fehlende Körperteile gedruckt werden. Zum Beispiel Gebisse, Arm- und Beinprothesen oder künstliche Gelenke.

Forscher arbeiten sogar daran, Organe mit Hilfe des 3D-Drucks herzustellen. Herausforderungen dabei sind neben der filigranen Nachbildung der Natur, die Entwicklung geeigneter Biotinten und die Transplantation solcher künstlichen Organe. Hoffnungen gibt es auch bei der Bekämpfung von Krebs: Wenn man einen Tumor nachdrucken könnte, könnte man schneller herausfinden, wie man ihn wirksam bekämpfen kann.

Patientin erhält Körperteil aus dem 3D-Drucker

Die Herstellung von Stützschienen (Orthesen) und chirurgischen Instrumenten mithilfe des 3D-Drucks ist keine Zukunftsmusik mehr. Das geht im Prinzip schon heute. Und auch Implantate können schon individuell angefertigt werden. Ihr großer Vorteil: Sie können optimal an den Patienten angepasst werden, wie bei einer Rentnerin aus dem Enzkreis. Als eine der ersten Patientinnen weltweit wurde ihr am Städtischen Klinikum Karlsruhe an der Wirbelsäule ein spezielles Implantat eingesetzt. Mit dem am 3D-Drucker ausgedruckten "Ersatzteil" aus Titan fühlt sie sich nach der Operation "wie neugeboren".

So funktioniert 3D-Druck Beim 3D-Druck wird meist Metall- oder Kunststoffpulver Schicht für Schicht aufgetragen und per Laser- oder Elektrodenstrahl miteinander verschmolzen. Die einzelnen Schichten sind teilweise nur so dünn wie ein menschliches Haar. Auch organische Materialien oder Lebensmittel wie Schokolade oder Fruchtgummi und sogar Beton sind als Ausgangsmaterial geeignet.

Profi-Anlagen kosten sechsstelligen Betrag

Nicht nur in der Medizintechnik, auch in anderen Wirtschaftsbereichen hat der 3D-Druck in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen. Laut einer Umfrage der Wirtschaftsberater von Ernst & Young nutzen 63 Prozent der Unternehmen hierzulande 3D-Druck. Am weitesten verbreitet ist die Technologie in der Luft- und Raumfahrt, im Konsumgüterbereich und bei Chemieunternehmen.

Experten gehen davon aus, dass der 3D-Druck in der vernetzten und digitalisierten Industrie die gesamte Produktions- und Lieferkette verändern wird. Dies hat sicher auch mit den Vorteilen (s. Kasten) zu tun. Zu den Nachteilen zählen momentan noch die relativ langsame Druckgeschwindigkeit und die hohen Kosten. Während ein Drucker für den Heimbereich ein paar hundert Euro kostet, sind Profianlagen ein paar hunderttausend Euro teuer.

Diese Vorteile hat 3D-Druck für Unternehmen Ausdruck direkt nach Bedarf

Geringe Kosten bei Einzelstücken und Kleinserien

Geringe Transportkosten, keine teure Lagerhaltung

Große Vielfalt bei Formen

Möglichkeit, Bauteile herzustellen, die sehr komplex sind

Weniger Abfall als z.B. beim Fräsen

Deutsche Bahn: Weniger Zugausfälle dank 3D-Druck

Was heute schon beim 3D-Druck möglich ist, beweist die Zusammenarbeit der Deutschen Bahn mit dem Maschinenbauunternehmen Trumpf aus Ditzingen. Trumpf zählt zu den führenden Herstellern von 3D-Druckern und vertreibt die weltweit meistverkaufte Anlage. Die Deutsche Bahn hat in den vergangenen fünf Jahren nach eigenen Angaben bereits 10.000 Ersatzteile mithilfe des 3D-Drucks produziert, auch auf Maschinen von Trumpf. Zum Beispiel Kleiderhaken, Kopfstützen, Halterungen, Gehäuse und auch eine 27 Kilo schwere Kastenkulisse aus Stahl, die dafür sorgen soll, dass sich der ICE in Kurven nicht zu stark neigt.

Durch den 3D-Druck kann die Bahn Ersatzteile schnell produzieren, die auf anderem Wege entweder gar nicht oder nur mit langen Lieferzeiten zu bekommen sind. Die benötigten Ersatzteile können mit einem 3D-Handscanner vermessen werden und dann auf einem 3D-Drucker hergestellt werden. Lange Wartezeiten bei der Reparatur und Zugausfälle können so reduziert werden. Seit 2019 steht der 3D-Druck auch im Ausbildungsplan des Unternehmens.

Technologie für das Leben im All

Übrigens gibt es auch auf der Internationalen Raumstation (ISS) einen 3D-Drucker. In der Schwerelosigkeit werden Materialien und die Produktion von Gegenständen erprobt. Auch beim Aufbau einer Mondstation, die die Europäische Raumfahrtagentur (ESA) für 2030 ins Auge gefasst hat, könnte die 3D-Drucktechnik Anwendung finden. Auf dem Mond könnte in einem 3D-Drucker aus Mondstaub eine Unterkunft entstehen, wie sie das Architektenbüro von Norman Foster entworfen hat.

3D-Technik selbst ausprobieren in Ludwigsburg

Wenn Sie 3D-Druck selbst einmal in Aktion erleben möchten und in der Nähe von Ludwigsburg leben, besuchen sie doch einmal die dortige Stadtbibliothek. Ob Spielzeugfigur, Vase oder eine andere Vorlage aus dem Internet - in der Stadtbibliothek können Sie den praktischen Umgang mit dem 3D-Drucker erlernen.