Eine Schneewalze rollt auf den Südwesten zu, das meldet der Deutsche Wetterdienst. Tief Bianca bringt somit Ende Februar noch einmal winterliches Wetter und dazu viel Sturm. Das Wetter am Donnerstag wird turbulent. In Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg kann es viel Schnee geben – der Winter 2020 plant, so scheint es, ein furioses Finale.

Jetzt wird es also doch noch Winter und das heftig: Im SWR-Land fällt am Donnerstag (in weiten Teilen auch schon bereits am Mittwoch) bis in tiefe Lagen Schneeregen oder Schnee. Und das dank des Tief Bianca. Es kann zudem richtig glatt werden, besonders in Lagen ab 200 bis 300 Metern.

Es wird glatt auf den Straßen, jetzt kommen Ihre Winterreifen zu Einsatz und denken Sie an den richtigen Frostschutz!

Gleichzeitig wird das Wetter stürmisch. In Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ist mit schweren Sturmböen bis 100 km/h zu rechnen. Betroffen sind besonders Rheinland-Pfalz, das Saarland und Baden-Württemberg, Bayern und auch Teile von Hessen.

Tief Bianca macht es Wetterexperten wohl nicht ganz so einfach. "Spannend morgen: Sturm und ein bisschen Schnee oder wenig Wind und dafür viel Schnee... je nachdem, wie das Tief zieht", twittert Daniel Rüd, der für Kachelmann Wetter arbeitet.

Spannend morgen: Sturm und ein bisschen Schnee oder wenig Wind und dafür viel Schnee... je nachdem, wie das Tief zieht. Die letzten beiden Läufe des Super HD. Aktueller Lauf mit Kern direkt bei mir: https://t.co/CU0jWYDgoY https://t.co/UXm4WUrE6j Daniel Rüd, Twitter, 26.2.2020, 10:02 Uhr

Dass es am Donnerstag spannend wird, twittert auch der Deutsche Wetterdienst:

"Am Donnerstag wird es spannend! Tief BIANCA zieht über die südliche Mitte des Landes hinweg & sorgt für turbulentes Wetter. Im Umfeld des Tiefs und an der Nordflanke (viel) Schnee, in Staulagen sind sogar 10 bis 20 cm möglich, auf der Südseite erst Schnee, dann Regen & Sturm."

Die konkrete Vorhersage für den Donnerstag in Baden-Württemberg: Am Donnerstag zunächst wechselnd bis stark bewölkt mit Schneeschauern. Im Tagesverlauf von Westen zunehmender und teils kräftiger Niederschlag, der in tiefen Lagen in Regen übergeht; Schneefallgrenze steigt vorübergehend auf 400 bis 800 Meter an. Vor allem im höheren Bergland auch tagsüber Glätte durch Schnee oder Schneematsch. Höchstwerte bei 0 Grad im Bergland und 7 Grad am Rhein.

Endlich Schnee im Schwarzwald!

Dauer 2:16 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Warten auf den Schnee im Schwarzwald Sehnsüchtig warten die Betreiber von Liften und Langlaufstrecken im Schwarzwald auf den Schnee. Doch der lässt sich wieder mal Zeit. Ein Trend, der sich fortsetzen wird, sagen Forscher der Uni Freiburg.

Es weht ein kräftiger Südwestwind mit starken Böen. Im Bergland zunehmend stürmische Böen, in Gipfellagen ist mit schwere Sturmböen und orkanartige Böen zu rechnen. In der Nacht zum Freitag ist es wechselnd bis stark bewölkt mit Schneeschauern, in tieferen Lagen fällt Schneeregen. Achtung: Es wird gefährlich glatt bei Tiefstwerten von +3 bis -3 Grad. Es bleibt stürmisch, auf den Schwarzwaldgipfeln sollte man sich auf einzelne orkanartige Böen einstellen.

Die konkrete Vorhersage für den Donnerstag in Rheinland-Pfalz: Am Donnerstag ist es stark bewölkt bis bedeckt. Im Laufe des Vormittags kommt von Westen Niederschlag auf, der sich ostwärts ausbreitet. In tieferen Lagen anfangs als Regen oder Schneeregen, oberhalb von 200 bis 400 Metern fällt durchweg Schnee. ES wird glatt! Im Tagesverlauf fällt dann auch im Flachland Schnee. Die Höchsttemperaturen liegen bei 3 bis 6 Grad, in den Hochlagen bei 0 bis 3 Grad. Es weht ein mäßiger Wind erst aus Südwest, der im Tagesverlauf teils stark böig auffrischt. Zum Abend wird es im Süden von Rheinland-Pfalz stürmisch. Die Tiefstwerte liegen bei 0 bis -2, in Hochlagen bis -4 Grad. Verbreitet Glättegefahr durch Schnee, später durch überfrierende Nässe. Vor allem in Kammlagen ist mit teils starken bis stürmische Böen aus West bis Nordwest zu rechnen.

Vorhersage für die nächsten Tage:

Es wird wieder milder mit starken und teils orkanartigen Böen.