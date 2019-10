per Mail teilen

Das lange Brückentags-Wochenende war eigentlich anders geplant? Nicht übers Regenwetter ärgern! Es ist eine Chance für viele spannende Dinge, die man daheim machen kann.

Das lange Wochenende - viele gönnen sich nach dem Feiertag am 3. Oktober noch einen Brückentag - wird leider nicht so, wie es sich viele wünschen. Im Südwesten wird es eher regnerisch und durchwachsen. Doch das macht überhaupt nichts, denn es gibt so viel Spannendes und Unterhaltsames zuhause zu entdecken und auszuprobieren.

Schöne Bilder gegen tristes Wetter: Bildband, Fotobuch, Foto-Community

Verstaubt da vielleicht noch ein Bildband mit wunderschönen Fotomotiven in der hintersten Reihe des Bücherregals? Her damit als Kontrastprogramm zum Schmuddelwetter. Die eigenen, lange nicht durchgeblätterten Fotoalben tun's genauso. Zu zweit oder mehreren macht es dann auch mehr Spaß, über die netten Erlebnisse zu den Bildern zu plaudern. Oder man stöbert in Foto-Communitys, lacht sich zum Beispiel schlapp über die Tierfotos für den Preis „Comedy Wildlife“.

Auch die eigenen Bilder aus dem Smartphone oder der Kamera mal in Ruhe zu sichten und auf den Computer zu laden, ist ein schöner Zeitvertreib. Vielleicht steigt mit dem Betrachten die Lust, ein kleines Fotobuch am PC zu erstellen. Das könnte sogar der erste Schritt zum ersten Weihnachtsgeschenk sein! Dazu passend hier noch ein Test von Fotobuch-Anbietern.

Spaß haben mit Comedy auf der eigenen Couch: die ARD Audiothek

Wenn der Spaß beim Blick auf die Wetteraussichten flöten gegangen ist - so lässt er sich wieder einfangen: Bekannte Comedians einfach via ARD Audiothek zu sich aufs Sofa holen. MIt jedem Drücken des Play-Buttons steigt die Laune. Ob beim SWR3 Gag des Tages oder bei Reuschs wortspielreichem Wochenrückblick – da darf natürlich auch nicht einer der berühmtesten Hashtags der vergangenen Woche fehlen: Gretas #HowDareYou.

Wanderung via Bildschirm: traumhafte Kulissen miterleben

Die eigenen Wanderpläne sind ins Wasser gefallen, also besorgen wir uns Ersatz, und dazu schönstes Wetter. Beim Spaziergang durch die ARD Mediathek, in der sich auch Produktionen des SWR in verschiedenen Genres befinden, werden Sie es schwer haben, sich zu entscheiden. Durch eine traumhafte Landschaft führt ein Ranger rund um die Wutachschlucht im Südschwarzwald. Oder bewegen Sie sich couchsurfend auf eine Expedition durch eine der ältesten Städte Deutschlands: Andernach mitten in der Vulkaneifel.

Kein Schlecht-Wetter-Stubenhocker sein: Spontaner Kochabend mit Freunden

Pläne über den Haufen zu werfen bedeutet auch, spontan neue Ideen zu haben und in die Tat umzusetzen. Vernetzen Sie sich mit anderen Schlecht-Wetter-Stubenhockern, plündern Kühlschrank und Speisekammer und verabreden ein „Koch-Event“ in der heimischen Küche. So lecker war ein Regentag selten! Holen Sie sich Anregungen fürs Menü bei den SWR-Rezepten wie Quitten-Kartoffelgratin und als Nachtisch ein Topfenstrudel Wiener Art.

Rezepte im SWR

Sport zuhause: Gymnastik auf der Couch und anderswo

Schönwetter-Sportler aufgepasst: Regen ist keine Ausrede dafür, nichts zu tun. Auch in der kleinsten Bude ist Fitness- oder Krafttraining möglich - mit einfachen Hilfsmitteln wie gefüllten Plastikwasserflaschen statt Hanteln. Wer Anleitungen braucht, wird zum Beispiel auf YouTube fündig oder bei kostenlosen Fitness-Apps.

Fitness-Übungen für Couch-Potatos werden hier gezeigt: