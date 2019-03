Letztes Jahr fing ich an mich wieder ins Leben zurück zu kämpfen. Kleine Schritte und es ging stetig nach vorn. Der Sommer war wie für mich geschaffen, ich konnte mir meine Wohlfühlzone zurück erobern und freute mich zunächst wieder meiner Kreativität freien Lauf zu lassen. So werkelte ich im letzten Jahr sehr viel. Zum Ende des Jahres wuchs dann der Wunsch in mir, meine sichere Wohlfühlzone zu verlassen, den Radius zu erweitern. Hoftor auf und raus - Schritt vor Schritt setzen und wieder walken. Seit Weihnachten mach ich das und es macht mir großen Spaß. Walken und dabei die Natur erleben, das Fotografieren, der Austausch darüber in den sozialen Medien - es bringt mir Lebensgefühl und Lebensqualität zurück. Noch sind es kurze Strecken und ich blicke nach vorne über meinen Barriere, die sich noch zu sehr im Kopf verankert hat. Mit jeder Erfahrung, mit jedem noch so kleinsten Erlebnis wachse ich und schöpfe neue Kraft. Es ist noch ein langer Weg, mein persönlicher Jakobsweg hat erst angefangen und wie weit ich ihn gehen werde und kann ist mir dabei gar nicht wichtig. Was für mich zählt ist die Tatsache, dass ich ihn gehe. #bariatrischeop #sleeve #Bariatrie #eifel #vulkaneifel #weg #ziel #jakobsweg #blog #leben #geschichte #lebensweg #walken #walking #depressionen #burnout #workaholic #sinndeslebens #swr_heimat_rp #swrland #rpr #fotofreundeeifel #landschaft #natur #bestermoment #meinbestermoment #art #fotografie #hobby