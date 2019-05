Ein leuchtend grüner Frühlingswald, der Trierer Dom und Urlaubsfeeling wie in Italien: All diese Motive haben die Menschen aus dem Südwesten in den vergangenen Wochen unter dem Hashtag #swrland bei der Foto- und Videoplattform Instagram gepostet. Sie möchten demnächst gerne ein Bild von Ihnen hier bei SWR.de entdecken? Machen Sie mit und nutzen Sie den Hashtag #swrland!

Die unter diesem Schlagwort bei Instagram veröffentlichten Fotos zeigen das SWR-Land in seiner ganzen Einzigartigkeit und Schönheit. So wie beispielsweise das Foto von Instagram-Nutzerin antjeneufing. Das von ihr aufgenommene Bild zeigt ein Waldstück nahe Holzerath im Naturpark Saar-Husrück, das sich frühlingshaft in frischen und leuchtenden Grüntönen präsentiert.

Es grünt so grün... Endlich schlagen hier die Bäume so richtig aus 😊
antjeneufing, Instagram , 26.4.2019, 11:08 Uhr

Das sah zwei Wochen zuvor noch gänzlich anders aus. Denn da hatte die gleiche Userin das Foto eines in Nebel gehüllten Baumes am Rande eines kleinen Gewässers bei Hermeskeil gepostet und den Frühling schon herbeigesehnt: „Nach dem turbulenten Wetter-Wochenende kann der Frühling jetzt hoffentlich richtig durchstarten“, schrieb sie damals. Hermeskeil kennen Sie vielleicht von der Verleihung des Deutschen Kita-Preises. Erst vor wenigen Tagen hatte das dort ansässige Familiennetzwerk „Hafen“, das Familien im Alltag unterstützt, den zweiten Platz belegt.

Nach dem turbulenten Wetter-Wochenende kann der Frühling jetzt hoffentlich richtig durch starten...
antjeneufing, Instagram , 14.4.2019, 20:41 Uhr

Eine Region, in der der Frühling meist etwas früher Einzug hält und seine Kraft entfaltet, ist übrigens das Rheintal. Dort hat SWR-Moderatorin Annette Krause den Chefgärtner des Schwetzinger Schlosses getroffen und unter fachkundiger Begleitung einen Blick in den Barockgarten und den Englischen Garten werfen dürfen.

Apropos Rhein: Dort haben sich am Ostermontag bei Sankt Goarshausen bereits einige Gänse ordentlich von der Sonne verwöhnen lassen. Das zeigt das Foto von heidehexe_80.

Im Abstand von zwei Wochen sind die beiden Bilder von Instagram-User superchivos02 entstanden. Der Fotoliebhaber beweist dabei ein gutes Auge für die künstlerischen Feinheiten der Stadt Trier. Sowohl seine Aufnahme des Innenhofs des Trierer Doms als auch das Foto der Gleise vor dem Trierer Hauptbahnhof unterstreichen diesen besonderen Blick. Wenn Sie sich etwas ausgiebiger über die schönen Seiten dieser Stadt informieren möchten, empfehlen wir Ihnen den neuen Instagram-Account @wirsindtrier unserer Kollegen des Radiosenders DASDING.

In the #courtyard of the #Trier cathedral. Im Innenhof des Trierer Doms.
superchivos02, Instagram , 16.4.2019, 18:02 Uhr

Waiting for a train. Trier central Station on a early friday morning.
superchivos02, Instagram , 3.5.2019, 17:28 Uhr

Ein Foto, das man auf den ersten Blick auch in Apulien verorten könnte, stammt von titusgast. Aufgenommen wurde es allerdings nicht im Süden Italiens, sondern während einer Wanderung hier bei uns im Südwesten in den Weinbergen bei Wöllstein in Rheinhessen. Sie müssen also gar nicht so weit reisen, echtes Urlaubsfeeling bekommen Sie direkt vor der Haustür im #swrland.

Jetzt sind Sie dran! Werden Sie Teil der #swrland-Community auf Instagram. Die schönsten Bilder veröffentlichen wir auf SWR.de. Wir freuen uns, Ihre Fotos aus dem SWR Land zu sehen, zeigen Sie uns Ihre Heimat, zeigen Sie uns, wie Sie hier leben, was Sie bewegt und umtreibt. #swrland