Die Deutschen gelten als konsequente Müll-Trenner. Aber manchmal ist das nicht so einfach. Wissen Sie, was in welche Tonne gehört? Hier können Sie es testen.

Abfall richtig sortieren - die Voraussetzung für ein funktionierendes Recycling-System. Wenn wir mehr Material aus unserem Abfall wiederverwerten, tun wir etwas Gutes für die Umwelt. Aber wir Verbraucher haben es gar nicht so leicht. Was darf nochmal in den Gelben Sack, was in den Biomüll und was in die Papiertonne? Prüfen Sie in unserem Quiz, ob Sie ein Profi in Sachen Mülltrennung sind.