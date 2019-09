Wie sollte man Pilze am besten sammeln?

Waldpilze kann man bedenkenlos direkt aus dem Boden herausreißen. Am besten in Tüten nach Pilzart getrennt sammeln.

Mit einem Messer über dem Boden abschneiden oder den Pilz herausdrehen. In einem Korb sammeln.

Es ist in Ordnung, Pilze abzuschneiden oder vorsichtig aus dem Boden herauszudrehen. Sammeln Sie Pilze im luftigen Korb und maßvoll für den Eigenbedarf. In Plastiktüten „schwitzen“ Pilze und fangen leicht an sich zu zersetzen.