Jeden Tag posten viele von uns spannende, witzige oder emotionale Geschichten über die sozialen Medien. Hier sind einige der beliebtesten Posts unserer SWR-Social-Media-Kanäle.

Das geheimnisvolle Verkehrszeichen von Ulm

Nein, es ist kein Signal von Außerirdischen, das auf dem Blaubeurer Ring in Ulm auf die Straße gemalt wurde. Und trotzdem sorgt die Straßenmarkierung für fast genauso viel Verunsicherung. Es ist ein weißer Kreis mit einem weißen Punkt in der Mitte, den die Stadt zur besseren Orientierung und damit zur Vermeidung von Unfällen hingemalt hat. Schwierig ist es nur, dass kaum einer das Zeichen deuten kann – und das mitten im Verkehrschaos des sogenannten „Kreisels des Schreckens“.

Wüssten Sie, was auf der Fahrspur mit dem geheimnisvollen Zeichen zu beachten ist? In unserem Facebook-Video-Post lösen wir es auf – der wurde übriges schon 500 Mal geteilt und 480 Mal kommentiert – kein Wunder bei der Verkehrsverwirrung…

Das geheimnisvolle Verkehrszeichen Facebook

Weg mit den Kippen: Das große Einsammeln

Sich mit Aktionen in den sozialen Netzwerken gegenseitig zu überbieten, bringt nicht immer sinnvolle Trends mit sich. Deshalb lohnt es sich, mal wirklich großartige Initiativen zu zeigen: #FillTheBottle ist eine Zigaretten-Kippen-Sammel-Aktion, die Social-Media-User weltweit verbindet. Die überbieten sich mit ihren Posts gegenseitig für einen wirklich guten Zweck – für eine saubere Umwelt.

Begonnen hat alles im Juli, als der Franzose Jason Price eine Plastikflasche voller gesammelter Kippen unter dem Hashtag #FillTheBottle gepostet hat und binnen 24 Stunden genau dieser Hashtag zum Beispiel in Bulgarien, der Schweiz und Tahiti aufgeploppt ist.

Der Südwesten macht jetzt auch mit: Till Neumann, Mitorganisator von #FillTheBottle in Freiburg hat mit seinen freiwilligen 11 Sammel-Aktivisten innerhalb einer Stunde 9.500 Zigaretten-Kippen von den Straßen aufgelesen. Von der Online-Gemeinschaft haben die Jungs und Mädels bis jetzt 91 Likes gekriegt. Wir sind gespannt, aus welcher Südwestregion der nächste #FillTheBottle-Hashtag aufploppt.

Gestern haben die Jungs von @zweierpasch einen Instagram-Trend aus Frankreich rüber nach Deutschland geholt: #fillthebottle soll unsere Straßen von den weggeworfenen Kippen befreien. In Freiburg haben 12 Sammelnde in etwa einer Stunde über 9.500 Kippen aufgesammelt. Wir sagen: Nice! . . . #freiburg #freiburgram #zweierpasch #freiburgimbreisgau #sammeln #kippen #eyhebdasofortwiederauf #wennsierauchenwollendastehtderaschenbecher unserfreiburg, Instagram , 20.8.2019, 13:41 Uhr

Wichtiger Beruf – Wenig Geld – Warum?

Warum verdienen Menschen mit den wichtigsten Berufen in unserer Gesellschaft am wenigsten Geld? Mit dieser unbequemen Frage an Angela Merkel hat der 23-jährige Pfleger Alexander Jorde vor Millionen Zuschauern in der Wahlarena 2017 konfrontiert. Alexander Jordes Frage ging in der Gesellschaft viral, und das Thema Pflegenotstand ist binnen Stunden auf die politische Agenda gerückt.

Die Frage ist nach zwei Jahren seitens der Politik immer noch nicht abschließend beantwortet. Ein wichtiger Grund, um den prominenten Pfleger wieder zu Wort kommen zu lassen. Bei „Deutschland3000“ war Alexander Jorde bei Moderatorin Eva Schulz zu Gast. Die Sendung läuft bei „funk“, dem jungen Online-Medienangebot von ARD und ZDF. Und in dieser Folge ging es natürlich wieder um DAS Thema: Wichtiger Beruf – Wenig Geld – Warum? Und was man dagegen tun kann. …ist übrigens auch in der ARD Audiothek nachzuhören. DASDING hat Pfleger Alexander bei Instagram angekündigt und 1.200 likes kassiert.

@alexander_jorde ist der Pfleger, der mit seiner Frage an Angela Merkel viral ging. Er war ‘ne gute Stunde bei @evaschulz , also bei @deutschland3000 zu Gast. Die beiden haben über den Pflegenotstand und was man dagegen tun müsste gesprochen. Ab 22 Uhr läuft der Podcast bei uns im Radio. Oder ihr hört ihn wann immer ihr wollt in der ARD Audiothek! ☺️ Link in der Bio! ___________________ #deutschland3000 #ardaudiothek #evaschulz #podcast #pfleger #radio #podcaster #podcasts #podcastshow #podcastlove dasding, Instagram , 21.8.2019, 16:23 Uhr

Wer kriegt die Million von Bielefeld?

Die Stadt bietet demjenigen eine Million Euro, der beweist, dass es Bielefeld nicht gibt. Klingt komisch? Ist aber so! Und ist auch kein Scherz der Stadtverwaltung. Den Facebook-Post von SWR3 haben prompt 239 kommentiert und sogar schon die ersten Vorschläge eingereicht, zum Beispiel: „Biele fehlt!“. Ob das für die Million reicht?

Ein anderer User ist da noch einfallsreicher. Er schreibt: „Brief an die Stadt Bielefeld schreiben: Zum Beweis ihrer Existenz überweisen sie mir bitte die 1mio. Euro… Bleibt die Überweisung aus, ist damit bewiesen, dass Bielefeld nicht existiert, womit mir das Preisgeld dann zustünde.“

Was steckt aber nun wirklich dahinter? Eine Verzweiflungstat: Verschwörungstheoretiker behaupten nämlich seit 25 Jahren, dass es die Stadt Bielefeld nicht gibt. Bürgermeister Clausen und das Stadtmarketing wollen mit dem Gerücht endgültig aufräumen und haben eine Million Euro in einen grauen Geldkoffer gepackt - versehen mit einem Aufkleber „Die #Bielefeldmillion“. Wer wissenschaftlich nachprüfbar beweisen könne, dass es Bielefeld nicht gibt, bekomme die Million! Dann mal ran!