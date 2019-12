Der Silvesterabend steht vor der Tür. Wer ihn noch nicht geplant hat, sollte das nun schleunigst tun. Silvester ist in diesem Jahr besonders aufregend, weil wir nicht nur in ein brandneues Jahr starten, sondern auch in ein brandneues Jahrzehnt!

Und ich muss sagen, ich bin bereit für die 20er Jahre! Wie ist es bei Ihnen? Silvester - und die Vorbereitungen dafür - können richtig stressig sein. Hotels irgendwo im Schnee sind seit Monaten ausgebucht und die Frage der Frage, die immer gestellt wird: Was wollen wir machen: zu Hause bleiben oder richtig feiern gehen? Und dann: Was ziehen wir an? Wen laden wir ein? Und Silvester kommt bekanntlich gleich nach Weihnachten - da gab es schon genügend Entscheidungen zu treffen.

Dabei ist Silvester viel mehr als ausgehen und feiern: Silvester ist eine großartige Möglichkeit, auf das vergangene Jahr zurückzublicken und sich auf das kommende Jahr vorzubereiten.

Hier sind 5 Möglichkeiten, den Silvesterabend stilvoll zu verbringen, ohne richtig auszugehen.

1. Richten Sie eine Dinner-Party aus

Das ist der perfekte Mittelweg zwischen Ausgehen und zu Hause Bleiben. Laden Sie einfach Freunde ein, und dann müssen Sie nicht einmal ihr Haus oder die Wohnung verlassen! Gönnen Sie sich ein schickes mehrgängiges Abendessen (Tipps gibt es hier), decken Sie den Tisch aufwendig und stilvoll (Tipps gibt es hier), oder stellen Sie einfach Wein und eine große Käseplatte bereit. Ganz klassisch Raclette oder Fondue sind natürlich auch immer eine gute Idee.

Köstliche Kleinigkeiten

Und alle, die kommen, sollen sich richtig schick machen - hallo, es ist Silvester!

Photo by Michael Discenza, Unsplash

2. Girls Night In (der Tipp für Frauen!)

Niemand ist zu alt für eine Übernachtung bei Freunden! Laden Sie Ihre Freundinnen ein und verbringen Sie den Abend in Pyjamas, bestellen Sie Pizza und mixen Sie sich leckere Aperifits und Cocktails (Tipps gibt es hier)! Mit den besten Freundinnen kann man das vergangene Jahr am besten Revue passieren lassen und das neue Jahr planen. Dann ab auf die Couch und hier gibt's Ideen für das beste Silvesterprogramm in der ARD Mediathek und im Fernsehen.

Das Beste im SWR Fernsehen bis Silvester

3. Laden Sie zum Spiele-Abend ein!

Zu einem Spiele-Abend einzuladen ist eine weitere smarte Option, zu Hause zu bleiben, aber dennoch etwas zu unternehmen, das richtig Spaß macht. Sagen Sie zu Ihren Freunden, Sie sollen in Hausschuhen und bequemer Kleidung kommen, servieren Sie Snacks, verschiedene Getränke und stellen Sie alle Spiele, die Sie besitzen auf einen Tisch. Zu Weihnachten haben Sie das "Spiel des Jahres" geschenkt bekommen? Perfekt! Lassen Sie die Nacht einfach ihren Lauf nehmen. Sie können auch Preise für Gewinner bereitstellen und Wettbewerbe initiieren. Viel Spaß!

4. Machen Sie an Silvester das, was Sie am liebsten machen!

Machen Sie an Silvester einfach das, was Sie am liebsten machen. Silvester ist einer der wenigen Wochentage im Jahr, an denen man sich am nächsten Tag nicht um seine Arbeit kümmern muss. Das heißt: Verbringen Sie den Abend mit etwas, das Sie lieben: malen Sie das Bild, das Sie das ganze Jahr schon malen wollten, aber nie dazu gekommen sind, lesen Sie endlich das Buch, das sie das ganze Jahr nicht lesen konnten. Oder backen Sie alle Rezepte, die Sie das ganze Jahr gesammelt haben, und schauen Sie sich die Serien an, die Sie unbedingt noch gucken wollten - die Möglichkeiten sind endlos!

5. Im Hotelzimmer in der eigenen Stadt übernachten

Es gibt viele Seiten im Netz, auf denen man tolle Last-Minute-Angebote für Hotelzimmer in der eigenen Stadt ergattern kann. Silvester in einem schicken Hotel mit dem/der Liebsten? Oder mit Freunden und dann zusammen zum Abendessen ins Restaurant im Hotel? Auch dafür müssen Sie das Haus nicht verlasen. Oder buchen Sie für sich ganz alleine und genießen Sie alles, was ein Hotelaufenthalt zu bieten hat.

Photo by Jilbert Ebrahimi, Unsplash

Egal, wie Sie feiern - kommen Sie gut ins neue Jahr und ins neue Jahrzehnt!