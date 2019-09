Diesen Teddybär schickt Luisa für ihren verstorben besten Freund Akeem um die Welt, um ihm seinen letzten Wunsch zu erfüllen. Im Innenfutter des Teddys ist ein Brief mit Akeems Geschichte. Die Touristen geben den Teddy einfach am Flughafen weiter. Auf Facebook posten Teddys Begleiter Fotos von den Orten, an die er reist: Teddy im Grand Canyon, in Tokio, Südafrika oder auf dem Mont Blanc.

