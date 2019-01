Knapp 11,5 Millionen Euro (11.300.368 Euro) - diese unglaubliche Summe hat ein Lottospieler im März 2017 mit sechs Richtigen plus Superzahl gewonnen. Eigentlich. Denn abgeholt hat er die Millionen bis heute nicht. Doch was passiert mit dem Geld? Und wie häufig kommt es vor, dass Gewinne nicht abgeholt werden?

Der Fall des Millionengewinners aus dem Raum Reutlingen sorgt aktuell für Schlagzeilen. Seit zwei fast Jahren hat er seinen Gewinn nicht abgeholt. Keine Spur von ihm oder ihr. Gesucht wird der Glückspilz jetzt sogar über riesige gelbe Plakate in Lotto-Annahmestellen. Medien im ganzen Land berichten: Man kann ja mal was vergessen, aber gleich einen Gewinn von 11,5 Millionen Euro?

Fünf bis zehn Millionen Euro werden nicht abgeholt - jedes Jahr

Mathias Yagmur, Unternehmenssprecher von Lotto Baden-Württemberg, erklärt: "Das kommt immer mal wieder vor, dass Millionengewinne nicht abgerufen werden, wie im aktuellen Fall aus dem Raum Reutlingen." Dennoch seien die Baden-Württemberger beim Abholen der Gewinne eigentlich recht gewissenhaft. Zuletzt sind in Baden-Württemberg 2012 und 2014 große Millionengewinne nicht abgeholt worden. In Rheinland-Pfalz stammt der letzte Fall aus dem Jahr 2015. Damals ist eine Million Euro liegen geblieben. "Im langjährigen Durchschnitt werden ein bis zwei Prozent der Gewinne pro Jahr nicht abgeholt", erläutert Yagmur. Das sind fünf bis zehn Millionen Euro, bei einem Gewinnvolumen von 491 Millionen Euro im Jahr 2018 - alleine in Baden-Württemberg.

Mit den mehr als elf Millionen Euro liegt der Millionengewinner aus dem Raum Reutlingen deutlich über dem Durchschnitt. Doch: warum werden Gewinnsummen nicht abgeholt und was passiert eigentlich mit dem Geld?

Lotto Baden-Württemberg

Warum ein Lotto-Gewinn nicht eingelöst wird

Über die Gründe, warum Gewinne nicht abgeholt werden, können die Lottogesellschaften nur spekulieren. Die Quittungen können in der Waschmaschine mitgewaschen worden sein oder der Tippzettel wurde weggeworfen. Tragisch. Die nicht abgerufenen Gewinne wandern wieder zurück in den Topf und werden erneut verlost. Mathias Yagmur erklärt das Problem: „Die meisten Lottospieler spielen anonym. Meldet sich ein Gewinner nicht von selbst, gibt es keine Möglichkeiten, diesen ausfindig zu machen“. Im Fall eines sehr hohen Gewinns wird zwar nach dem Spieler gesucht, so wie jetzt bei dem Reutlinger, aber am Ende muss sich der Glückspilz immer noch selbst melden.

Und dazu hat der Reutlinger noch Zeit bis Ende 2020. Lotto räumt Gewinnern seit Anfang 2017 eine dreijährige Frist zum Abholen der Gewinne ein - ab einer Gewinnsumme von 1.000 Euro.