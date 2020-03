per Mail teilen

Es gibt Trends von früher, die zu Recht in Vergessenheit geraten sind. Aber einer der freundlichsten Trends kehrt gerade zurück: Hermann. Erinnern Sie sich?

In den achtziger Jahren gab es in vielen Familien und Wohngemeinschaften einen geheimnisvollen Mitbewohner. Er lebte im Kühlschrank und jeden Tag musste man sich um ihn kümmern und alle paar Tage auch füttern. Sein Name war Hermann.

Hermann - der leckerste Kettenbrief der Welt

Meistens hatte man Hermann von einer lieben Freundin bekommen, zusammen mit einem Brief, wie man sich um ihn kümmern sollte. Und das Kümmern konnte gründlich schief gehen. Wenn Hermann sich nicht wohlfühlte, fing er an zu stinken und zu schimmeln und musste im Mülleimer beerdigt werden.

Aber wenn Hermann sich wohlfühlte, wurde aus ihm innerhalb von 10 Tagen ein wunderbarer Teig, aus dem man die leckersten Kuchen backen konnte. Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt, und bei Hermann-Fans wurden die besten Rezepte weitergereicht.

Warum eigentlich „Hermann“? Warum der Teig in Deutschland „Hermann“ heißt, lässt sich nicht nachvollziehen. Manche kennen ihn auch unter dem Namen „Glückskuchen“ oder „Vatikanbrot“, die Niederländer nennen ihn „Herman de vriendschapscake“, also „Hermann, der Freundschaftskuchen“. Ein passender Name, schließlich kann man Hermann nicht kaufen, sondern nur geschenkt bekommen.

Hermann selber starten? So geht's!

Es ist höchste Zeit, den Trend wiederzubeleben und dem netten Hermann einen Platz im Kühlschrank freizuräumen. Wenn Sie möchten, setzen Sie doch selbst einmal wieder einen Hermann-Teig an und starten Sie den freundlichsten und leckersten Kettenbrief, den es je gegeben hat. Es ist ganz einfach! Wie es geht, erklärt „Kaffee oder Tee“.

Das Grundrezept für den Hermann-Teig und der Brief mit Pflegeanleitung zum Ausdrucken

Hermann-Rezepte gesucht

Kennen Sie noch ein tolles Hermann-Rezept? Dann teilen Sie es doch mit uns! Wir freuen uns auf Ihre Ideen, was man mit Hermann alles machen kann und werden die Rezepte auf dieser Seite veröffentlichen. Und wenn Sie möchten, erzählen Sie unten in den Kommentaren von Ihren eigenen Hermann-Erinnerungen.