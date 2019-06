Sollen Roboter alte Menschen pflegen?

per Mail teilen

Es klingt ein bisschen nach Science Fiction im Altenheim: Weil es immer mehr Pflegebedürftige gibt und weniger Pflegende, setzen Politik und Forschung auf Pflegeroboter zur Unterstützung.

Rund 1,6 Millionen Menschen arbeiten in Deutschland in der Altenpflege - fast 40.000 Stellen sind nicht besetzt. Kürzlich hat das Bundeskabinett zwar ein Gesetz beschlossen, dass die Löhne in der Pflege angehoben werden sollen, doch viele fragen sich, ob das die Lösung ist.

Eine Idee ist, Roboter in der Pflege einzusetzen. Der Deutsche Ethikrat befasst sich mit Fragen rund um den möglichen Einsatz solcher Maschinen auf seiner aktuellen Jahrestagung.

Ein Beispiel, wie ein Pflegeroboter unterstützen könnte:

Dauer 1:31 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Wie Roboter in der Pflege helfen sollen Auch in Seniorenheimen und Krankenhäusern sollen künftig mehr Roboter eingesetzt werden. Einige Assistenzsysteme haben bereits mehrmonatige Test hinter sich. Video herunterladen (3,6 MB | MP4)

Die Würde beim Windelwechseln

Ist es einem Menschen weniger unangenehm, von einem Roboter gewaschen, gewickelt oder gefüttert zu werden? Ein Pflegeroboter hätte mehr Zeit, müsste nicht frühmorgens am Bett stehen und wecken, um seine Aufgaben abzuarbeiten. Menschlichen Pflegern könnte er auch schweres körperliches Heben ersparen.

Einer Maschine die Kontrolle überlassen

Andererseits möchte man hilfsbedürftige Menschen keinen „herzlosen“ Maschinen anvertrauen, die vielleicht noch nicht ausgereift sind. Ähnlich wie beim autonomen Fahren könnten Situationen entstehen, die schwer vorhersehbar und programmierbar sind.

Pflegeroboter als professionelle Pfleger für Menschen oder nur maschinelle Lückenbüßer - was meinen Sie dazu? Stimmen Sie ab oder schreiben Ihre ausführliche Meinung als Kommentar.