Erst Regen, dann Hitze: Im Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wird es heiß in den kommenden Tagen. Laut Wetterexperten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) steigt das Thermometer in unserer Region auf bis zu 37 Grad in der kommenden Woche. Besonders in Städten muss dann mit sogenannten Tropennächten gerechnet werden, in denen die Nachttemperaturen nicht unter 20 Grad sinken.

Das Wochenende soll aber erst einmal gewittrig werden. Für viele daher kaum vorstellbar, dass es ab Montag wieder richtig heiß werden soll.

Aber jetzt steht fest: Nach Regen und Gewitter kommt wieder extreme Hitze - die zweite Hitzewelle in diesem Jahr, so die Wetterprogonose.

Dauer 1:57 min Sendezeit 16:05 Uhr Sender SWR2 Bei Hitze - Fenster auf oder zu? Was ist bei hochsommerlicher Hitze besser: die Fenster tagsüber zu schließen und die "Hitze draußen zu halten" - oder lieber öffnen, um Durchzug zu erzeugen? Audio herunterladen (1,8 MB | MP3)

Der DWD geht nach Angaben eines Sprechers von einer mehrere Tage anhaltenden Hitzeperiode aus, die am Montag beginnt und nach derzeitigen Erkenntnissen am Mittwoch und Donnerstag kommende Woche ihren Höhepunkt erreicht.

Vor allem im Südwesten könnten 35 bis 37 Grad erreicht werden. Besonders heiß dürfte es am Oberrhein, in der Rhein-Main-Region und im Rhein-Neckar-Gebiet werden - damit wird es im Südwesten deutschlandweit am heißesten. Auch mit den sogenannten Tropennächten, müsse im Südwesten dann vor allem in innerstädtischen Gebieten gerechnet werden.

Puh... Kommende Woche könnte (!) in ganz #Deutschland eine #Hitzewelle drohen. Lokale Details, wie hier für #Berlin, zeigt die #Warnwetter-App (z.B. Favorit für gewünschte Stadt einrichten). Weitere Infos DWD-Mittelfristvorhersage: https://t.co/8TovVHl5A9 /kis https://t.co/dVkvTliDhd DWD, Twitter, 17.7.2019, 14:03 Uhr

So wird das Wetter am Wochenende

Samstag: teils kräftige Gewitter mit Starkregen und Hagel!

Rheinland-Pfalz und Saarland: Am Samstag ist es zunächst noch heiter bis sonnig, im Tagesverlauf allmählich wechselnd bewölkt. Ab dem Nachmittag gibt es einzelne Schauer und teils kräftige Gewitter mit Starkregen und Hagel. Temperaturanstieg auf 28 Grad im Norden und bis 32 Grad vom Saarland bis zur Pfalz, in Hochlagen um 25 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest, bei Gewittern starke bis stürmische Böen.

Baden-Württemberg: Am Samstag ist es zunächst freundlich bei hohen Wolkenfeldern, im weiteren Tagesverlauf gibt es einzelne Hitzegewitter. Höchstwerte von 26 Grad im Bergland bis 33 Grad am Oberrhein. Mäßiger Südwestwind, zeitweilig starke, im Nordwesten auch steife Böen. Bei Gewittern Gefahr schwerer Sturmböen. In der Nacht zum Sonntag lokal Schauer oder Gewitter.

Sonntag: Schauer, Hagel, Gewitter

Rheinland-Pfalz und Saarland: Am Sonntag ist es meist heiter, zeitweise auch wolkig. Dabei verbreitet niederschlagsfrei. Höchsttemperaturen zwischen 27 und 31 Grad, im Bergland zwischen 22 und 26 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Nordwest. In der Nacht zum Montag gering bewölkt, teils klar. Niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur zwischen 16 und 11 Grad, in der Eifel teils um frische 8 Grad.

Baden-Württemberg: Am Sonntag gibt es zunächst in Oberschwaben sowie am Bodensee noch vereinzelte Schauer oder Gewitter. Ab dem Mittag ist es auch dort meist trocken und vermehrt kommt die Sonne hervor. Maximal werden 24 Grad im Bergland und 31 Grad am Oberrhein bei einem meist schwachen bis mäßigen Westwind erreicht. Böen teils frisch bis stark, bei Gewittern gibt es auch stürmische Böen oder Sturmböen.

Wenn in Ihrer Nähe ein Gewitter heraufzieht, sollten Sie schnell Schutz suchen - damit es Ihnen nicht so ergeht wie SWR-Reporter Alfred Knödler im Mai vor zehn Jahren:

So wird das Wetter in der neuen Woche

Ab Montag: zweite Hitzewelle für diesen Sommer

Ab Montag wird es in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg heiß! Es werden Höchstwerte zwischen 29 und 33 Grad, im Bergland um 26 Grad erreicht. Es weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

So wird das Wetter in Ihrem Ort

Im Laufe der Woche wird es immer heißer mit Höchstwerten bis zu 37 Grad.

Die Hitzebelastung könnte in der kommenden Woche wieder Extremwerte erreichen, auch die Waldbrandgefahr dürfte angesichts der mit der Hitze einhergehenden Trockenheit im Südwesten weiter steigen.

Sommernacht auf dem Balkon. In der kommenden Woche können wir lange draußen sein und den Sommer genießen. SWR Sarah Stein

Noch steht nicht fest, ob die erwartete Hitzeperiode sich zum darauf folgenden Wochenende abschwächt oder ob es weiterhin heiß bleibt. Hier gibt es den Angaben zufolge noch widersprüchliche Vorhersagemodelle.

Also abwarten, ob es noch weitere Tropennächte im Südwesten geben wird.