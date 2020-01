In Zeiten von Minuszinsen lohnt es nicht, das Geld auf dem Spar- oder Girokonto zu horten. Wir sagen Ihnen, wo die Renditen besser sind und was Sie dafür riskieren müssen.

Wissen Sie, was eine Sichteinlage ist? Sichteinlage ist ein Begriff aus dem Bankwesen. Damit ist ein Guthaben gemeint, auf das sein Besitzer jederzeit zugreifen kann. Gewöhnlich befindet sich so ein Guthaben auf dem Girokonto, Tagesgeldkonto oder Sparbuch. Schätzungsweise 1,8 Billionen Euro haben die Deutschen – laut einer Analyse der DZ Bank – hauptsächlich auf solchen Konten liegen. Doch diese Praxis, finanziell nur auf Sicht zu fahren, hat einen gravierenden Nachteil: Das Geld bringt keine Zinsen. Es wird von der Inflation allmählich „aufgefressen“.

Es gibt Banken, die bei größeren Beträgen sogar Minus- oder Strafzinsen verlangen. Nach einigen Volks- und Raiffeisenbanken setzt das mittlerweile auch die Commerzbank, immerhin die zweitgrößte deutsche Privatbank, um. Einfache Sparer sollen von dieser Maßnahme noch verschont bleiben. Aber ab Beträgen von 250.000 Euro werden die negativen Zinsen fällig. Außerdem gibt es Kreditinstitute, die längerfristige Sparverträge kündigen oder auflösen wollen. Zum Nachteil der Bankkunden.

Anleger scheuen das Risiko

Während Sparer in früheren Zeiten nicht nur von der besseren Verzinsung, sondern auch vom Zinseszins profitieren konnten, gibt es diese Möglichkeit aktuell nicht. Was kann man in dieser Situation tun, außer sein Geld in die eigenen vier Wände – das sogenannte Betongold – zu investieren? In dieser Frage sind sich die meisten Finanzexperten einig: Eine vernünftige Rendite lässt sich derzeit nur am Kapitalmarkt erwirtschaften.

Hätten die Deutschen ihr Geld in der Vergangenheit überwiegend auf dem Aktienmarkt angelegt, hätten sie sich über beachtliche Zugewinne freuen können. Nur sieben Prozent des Privatvermögens werden hierzulande an der Börse investiert, hält die DZ-Bank in ihrer Analyse fest. Festzuhalten ist aber auch, dass eine Geldanlage auf dem Aktienmarkt immer mit Risiken verbunden ist.

Der deutsche Anleger gilt als risikoscheu. Er will sich nicht an längerfristige Anlagen binden und ist bei der Investition in Aktien oder Sachwerte sehr zurückhaltend. Nur Immobilien scheinen für viele eine rentable Möglichkeit zu sein, wobei die Preise für Häuser und Wohnungen in letzter Zeit deutlich gestiegen sind.

30 Prozent Gewinn in nur einem Jahr

Wenn man den Deutschen Aktienmarkt im Jahr 2019 betrachtet, wären Gewinne in Höhe von rund 30 Prozent möglich gewesen. Beim Deutschen Aktienindex (DAX), in dem die 30 größten deutschen Unternehmen verzeichnet sind, ging es rund 27 Prozent nach oben. Der MDAX, der die Entwicklung von 60 so genannten Nebenwerten spiegelt, konnte 2019 sogar 31 Prozent hinzugewinnen. Am Mittwoch (22.1.2020) kletterte der DAX sogar erstmals auf die neue Bestmarke von 13.640 Punkten. Die Hintergründe erklärt SWR Wirtschaftsredakteur Tobias Frey im Audio.

Dauer 0:36 min DAX erreicht neues Rekordhoch Der Deutsche Aktienindex hat heute ein neues Rekordhoch erreicht. Der DAX knackte am Vormittag die 13.600-Punkte-Marke, in der Spitze stieg er auf 13.615 Zählern.

Wie viel soll ich in Aktien investieren? Anleger sind gut beraten, bei der Geldanlage nicht alles auf eine Karte zu setzen, sondern das investierte Geld auf mehrere Anlagen zu verteilen und so das Risiko eines möglichen Verlusts zu minimieren. Generell hilft die Faustformel 100 minus Lebensalter. Wer 40 Jahre alt ist, kann bis zu 60 Prozent seines Budgets in Aktien investieren. Wer 60 Jahre alt ist, sollte nur noch maximal 40 Prozent in Aktien anlegen. Der Rest sollte in sichere Anlagen wie Tagesgeld, Festgeld oder sichere Rentenfonds aus dem Euroraum investiert werden.

Mit Fonds an der Börse investieren

Wer von der Entwicklung an den Börsen profitieren möchte, sollte Fonds erwerben. Ein Fonds enthält unterschiedliche Aktien. Das Verbrauchermagazin „Finanztest“ empfiehlt ETF- oder Mischfonds. Ein ETF-Fonds bildet einen bestimmten Index nach, wie den DAX. Das heißt, solch ein Fonds enthält beispielsweise die 30 Titel des DAX. Im Unterschied zu den Indexfonds gibt es auch Fonds, die von einem Fondsmanager verwaltet werden.

Mischfonds sind solche aktiv gemanagten Fonds. Sie balancieren das Risiko für den Anleger aus, indem sie mehrere Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Rohstoffe und zum Beispiel auch Immobilien kombinieren. Je nach Entwicklung der einzelnen Werte greift der Fondsmanager ein, um bestimmte Anteile zu verkaufen oder zu kaufen. Die Kosten für den Fondsmanager werden von der erzielten Rendite wieder abgezogen. Nach den Erfahrungen von „Finanztest“ sind nur wenige Fonds tatsächlich besser als der Vergleichsindex.

In Klimaschutz und Nachhaltigkeit investieren

Wenn Ihnen bei der Geldanlage Umweltschutz oder Nachhaltigkeit wichtig ist, gibt es auch passende Fonds für Sie. Der Index Euro Stoxx 50 ESG ist solch ein Versuch, eine Möglichkeit für nachhaltige Investments zu schaffen. In diesem Index sind Werte enthalten, die bestimmten Kriterien wie Umweltschutz, Menschenrechte oder Arbeitsbedingungen Rechnung tragen. Gleichzeitig werden Investments in Kohle, Rüstung oder Tabak ausgeklammert.

Wo soll ich investieren? Der deutsche Aktienmarkt ist nur eine Anlagemöglichkeit von vielen weltweit. Anleger könnten auch in andere Regionen der Welt investieren wie zum Beispiel mit den folgenden Aktienindizes: Euro Stoxx, Dow Jones, Standard & Poor's, MSCI World, Shanghai Composite Index oder MSCI Emerging Markets. Im ETF-Fonds MSCI World sind 1.600 Werte aus unterschiedlichen Branchen weltweit enthalten.

„Über einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren waren in der Vergangenheit Renditen von sechs bis sieben Prozent möglich“, sagt Simeon Gentscheff von „Finanztest“. Da Filialbanken kaum Fonds anbieten, sollte man sie bei einer Internetbank kaufen. Ein Online-Depot zu eröffnen, sei relativ einfach.

Es ist nicht nötig, einen größeren Betrag auf einmal zu investieren. Bei einigen Direktbanken kann man schon mit einer monatlichen Rate von 25 Euro oder 50 Euro sparen. Der große Vorteil von ETF-Sparplänen ist ihre Flexibilität, erklärt Gentscheff in der SWR Sendung ARD Buffet: „Sie können jeden Monat stoppen oder die Rate erhöhen oder reduzieren. Sie können auch jederzeit die Bestände verkaufen, falls Not am Mann ist“.