Es ist ein herzzerreißendes Bild: Die ehrwürdige Kathedrale Notre-Dame steht in Flammen, mitten im Herzen von Paris. Die Welt schau schockiert auf das Unglück. Doch der französische Präsident Emmanuel Macron verspricht bereits kurz darauf: „Wir werden Notre-Dame wieder aufbauen“.



In unserer Bildergalerie finden Sie Beispiele, die Mut machen. Viele historische Gebäude brannten in der Vergangenheit bereits ab - wurden aber mit viel Kraft wieder aufgebaut.

Dauer 00:41 min Erste Aufnahmen aus dem Inneren der Notre-Dame Der Brand der Kathedrale Notre-Dame in Paris ist gelöscht. Nun prüfen Experten das Ausmaß der Schäden. Unser Video zeigt erste Bilder aus dem Inneren der Kirche.