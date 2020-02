Zur Person: Gläubige Katholikin und Unternehmerin

Gloria Fürstin von Thurn und Taxis wurde am 23. Februar 1960 in Stuttgart geboren. Ihre Mutter Beatrice stammte aus einem ungarischen Adelsgeschlecht. Ihr Vater, Joachim Graf von Schönburg-Glauchau stammte aus Sachsen und arbeitete als Journalist und Entwicklungshelfer. Gloria wuchs mit ihren drei Geschwistern (einer älteren Schwester und zwei jüngeren Brüdern) an verschiedenen Orten auf, u.a. in Togo und Somalia sowie in der Nähe von Bonn. Der feste Glaube ihres Vaters hat sie sehr geprägt. "In schwierigen Lebenssituationen hat mir mein Glaube immer geholfen. Dies ist der Grund, warum ich mich auch heute noch für die katholische Kirche engagiere", sagte die Fürstin in einem SWR-Interview.



Mit 20 Jahren heiratete sie, und zehn Jahre später war sie bereits Witwe. Ihren Mann, der 34 Jahre älter war als sie, hatte sie in einem Café in München kennengelernt. Fürst Johannes von Thurn und Taxis galt damals als einer der begehrtesten Junggesellen und als einer der reichsten Männer Deutschlands. Sein Vermögen wurde auf mehr als eine Milliarde geschätzt.



Nach der Hochzeit 1980 bekam das Paar drei Kinder: zwei Töchter (Maria Theresia und Elisabeth) und schließlich 1983 einen Jungen, den Erbprinzen Albert. 1990 starb ihr Mann an den Folgen einer Herzoperation. Und Gloria musste die wirtschaftliche Verantwortung für das Haus Thurn und Taxis übernehmen. Es gelang ihr, das Familienunternehmen, das durch Fehlspekulationen in eine finanzielle Misere mit enormen Schulden geraten war, zu retten. U.a. auch durch die Versteigerung von wertvollen Gegenständen. Einen Teil der Erbschaftsteuer beglich sie durch die Übertragung von Schmuck, Silber und Kunst an den Freistaat Bayern.



Bis zum 18. Geburtstag ihres Sohnes hatte sie die Generalvollmacht für die Verwaltung des Familienvermögens. Zum Eigentum zählt u.a. der größte private Grundbesitz an Wald in der Bundesrepublik. Im Jahr 2004 im Alter von 44 Jahren veröffentlichte die Fürstin eine Autobiografie. Seit einigen Jahren ist die zweifache Großmutter auch als Malerin aktiv, ihre Porträts werden in Galerien in Berlin, Rom und New York gezeigt.