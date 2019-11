Die erste Frage des Tages: Was wird gegessen? Wissen Sie, wie die Deutschen ihr Ei am liebsten essen, wie viel Kaffee sie trinken oder was ein „Full English Breakfast“ ist? Wenn Sie alle Fragen beantworten können, sind Sie ein echter Frühstücks-Experte!

Beantworten Sie jetzt unsere 10 Fragen zur ersten Mahlzeit des Tages und testen Sie Ihr Frühstücks-Wissen! 1. Frage Wie viel Liter Kaffee trinken die Deutschen im Schnitt? 67 Liter 112 Liter 162 Liter irrelevant: 67 Liter

irrelevant: 112 Liter

richtige Antwort: 162 Liter Die gegebene Antwort ist Tatsächlich konsumieren die Deutschen jährlich durchschnittlich 162 Liter Kaffee pro Kopf. 2. Frage In welchem europäischen Land wird am meisten Kaffee getrunken? In Italien In Deutschland In Finnland irrelevant: In Italien

irrelevant: In Deutschland

richtige Antwort: In Finnland Die gegebene Antwort ist Den höchsten Kaffeeverbrauch haben nicht etwa die Italiener, sondern tatsächlich die Skandinavier. Im Norden liebt man Heißgetränke, insbesondere den Kaffee. Die Finnen trinken dabei den meisten Kaffee. 3. Frage Was versteht man unter einem „Full English Breakfast“ (englischen Frühstück)? Ein ausschließlich süßes Frühstück mit Waffeln oder Pancakes. Ein mehrgängiges, eher deftiges Frühstück mit Frühstücksspeck, Würstchen, Eiern, Bohnen und Toastbrot. Lediglich ein schwarzer Kaffee – die Engländer frühstücken nicht. irrelevant: Ein ausschließlich süßes Frühstück mit Waffeln oder Pancakes.

richtige Antwort: Ein mehrgängiges, eher deftiges Frühstück mit Frühstücksspeck, Würstchen, Eiern, Bohnen und Toastbrot.

irrelevant: Lediglich ein schwarzer Kaffee – die Engländer frühstücken nicht. Die gegebene Antwort ist Die Engländer mögen ihr Frühstück gerne herzhaft. Unter einem „Full English Breakfast“ versteht man eine mehrgängige Mahlzeit, die meistens mit Eiern, Würstchen, Bohnen und Toastbrot serviert wird. Dazu gibt es natürlich schwarzen Tee oder Kaffee. 4. Frage In welchem Land wird gerne Miso-Suppe zum Frühstück verspeist? In Japan In Albanien In Thailand richtige Antwort: In Japan

irrelevant: In Albanien

irrelevant: In Thailand Die gegebene Antwort ist Gekochter Reis, eine herzhafte Misosuppe, Fisch und eingelegtes Gemüse – das traditionell japanische Frühstück hat wenig mit dem zu tun, was die meisten Europäer morgens zu sich nehmen. 5. Frage Wer hat schon vor rund 3000 Jahren Kakao getrunken? Die Mayas Die Römer Die Äthiopier richtige Antwort: Die Mayas

irrelevant: Die Römer

irrelevant: Die Äthiopier Die gegebene Antwort ist Seit mehr als 3000 Jahren lassen sich die Menschen Schokolade schmecken. Mayas und Azteken haben damals schon Kakao getrunken - obwohl der noch ziemlich bitter schmeckte. 6. Frage Welche positive Wirkung hat Honig auf den Körper? Honig macht schlank. Honig wirkt entzündungshemmend und antibakteriell. Honig sorgt für strahlend weiße Zähne. irrelevant: Honig macht schlank.

richtige Antwort: Honig wirkt entzündungshemmend und antibakteriell.

irrelevant: Honig sorgt für strahlend weiße Zähne. Die gegebene Antwort ist Tatsächlich wird Honig eine antibakterielle und entzündungshemmende Wirkung zugeschrieben. Deshalb ist das „flüssige Gold“ ein beliebtes Haus- und Heilmittel gegen verschiedenste Krankheiten. 7. Frage Welcher dieser drei beliebten Brotaufstriche enthält am wenigsten Zucker? Nutella Erdbeermarmelade Erdnussbutter irrelevant: Nutella

irrelevant: Erdbeermarmelade

richtige Antwort: Erdnussbutter Die gegebene Antwort ist Ca. 9g Zucker hat Erdnussbutter auf 100g gerechnet. Zum Vergleich: Nutella enthält pro 100g ganze 54g Zucker. 8. Frage Wie viel Wasser entzieht Kaffee dem Körper? Das hängt vom Meeresspiegel ab. Etwa 15ml pro 100ml Kaffee. Gar keins. irrelevant: Das hängt vom Meeresspiegel ab.

irrelevant: Etwa 15ml pro 100ml Kaffee.

richtige Antwort: Gar keins. Die gegebene Antwort ist Die weit verbreitete Behauptung, Kaffee entziehe dem Körper Flüssigkeit, ist so nicht richtig. Regelmäßiger und gleichmäßiger Kaffeekonsum beeinflusst den Flüssigkeitshaushalt allein durch die mit dem Kaffee zugeführte Wassermenge. Zum Kaffee ein Glas Wasser zu trinken, kann trotzdem nicht schaden! 9. Frage Welcher Tee kann als Alternative zum Kaffee genutzt werden und macht wach? Schwarzer Tee, grüner Tee oder weißer Tee Sämtliche Kräutertees Rooibos-Tee und Früchtetees richtige Antwort: Schwarzer Tee, grüner Tee oder weißer Tee

irrelevant: Sämtliche Kräutertees

irrelevant: Rooibos-Tee und Früchtetees Die gegebene Antwort ist Schwarzer Tee wird oft als Alternative zu Kaffee gesehen, denn auch er enthält Koffein. Jasmin-, grüne und weiße Tees haben wegen ihres Koffeingehalts ebenfalls eine anregende Wirkung. 10. Frage Wie essen die Deutschen ihr Frühstücksei am liebsten? Hartgekocht Weichgekocht Spiegelei irrelevant: Hartgekocht

richtige Antwort: Weichgekocht

irrelevant: Spiegelei Die gegebene Antwort ist Fast die Hälfte der Deutschen bevorzugt ein weichgekochtes Frühstücksei. Danach folgen in der Beliebtheitsliste Rührei und hartgekochte Eier.