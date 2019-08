Ein abendlicher Spaziergang in einer lauschigen Sommernacht. Plötzlich flattert im Augenwinkel etwas kleines Schwarzes um die nahe gelegene Straßenlaterne. Schnell ist klar, es ist eine Fledermaus.

Die kleinen Flugtiere leben schon lange nicht mehr nur in abgeschiedenen Höhlen auf dem Land, sondern auch in unseren Städten. Was die einen als bedrohlich oder gar eklig empfinden, weckt bei anderen großes Interesse.

Am Wochenende steigt die inzwischen schon 23. Internationale Batnight, die Fledermausnacht. Am 24. und 25. August können Sie die wendigen Insektenjäger dabei auf zahlreichen Veranstaltungen in ganz Deutschland hautnah erleben – auch im Südwesten. Erfahren Sie interessante Fakten oder werden Sie Zeuge spektakulärer Aufnahmen. Im Vordergrund steht hierbei der Schutz der Tiere. Die Batnight gibt es in über 35 Ländern und wird in Deutschland vom NABU (Naturschutzbund Deutschland) organisiert.

Wie gut kennen Sie sich mit Fledermäusen aus? Welche Feinde haben unsere heimischen Fledermäuse? Was machen die Männchen in der Paarungszeit? Und warum hängen sie überhaupt mit dem Kopf nach unten von der Decke? Machen Sie mit bei unserem Quiz und prüfen Sie Ihr Wissen!