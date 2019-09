per Mail teilen

Sind SUVs eine Gefahr und sollten sie in der Innenstadt verboten werden? Viele Nutzer haben uns zu dieser Frage ihre Meinung mitgeteilt. Ein spannender Austausch von Argumenten.

„Ich frage mich echt, wie wir früher nur alle überleben konnten? Ach jetzt fällt es mir wieder ein, man hat mal das Gehirn benutzt.“ Chris Toph

Nach dem tödlichen Unfall in Berlin mit einem SUV gehen die Forderungen nach Einschränkungen für diesen Fahrzeugtyp vielen zu weit. SWR.de-Nutzer Dominic Arlt schreibt beispielsweise in seinem Kommentar: „Es wird alles dramatisiert und überspitzt dargestellt, nicht zuletzt um irgendwelche Verbote zu erleichtern. Mit solchen Diskussion schafft sich dieses Land mehr und mehr ab.“

„Was wäre, wenn das ein E-Auto gewesen wäre?“

Solange nicht klar sei, was wie passiert ist, sollten Politiker und Lobbyisten zurückhaltend sein, wird kommentiert. Im aktuellen Fall werden die Forderungen als voreilig und übertrieben eingeschätzt: „Die SUV sind ein generelles Problem. Dies jetzt an diesem Unfall aufzuhängen ist nicht zielführend“, kritisiert Roland Zizelmann.

„Der Unfall hätte wohl auch mit jedem Mittelklassewagen so ausgehen können!“ Hans-Jürgen Kusber

Ähnlich sieht das auch SWR Korrespondent Dirk Rodenkirch in seinem Kommentar: „Der Unfall in Berlin wäre nicht anders ausgegangen, wenn ein Familien-Kombi die Menschen erfasst hätte. Würden dann auch so viele schreien: ‚Kombis raus aus der Stadt!‘?“

Dauer 1:12 min SWR-Berlin-Korrespondent Rodenkirch: "Blanker Populismus" der Grünen Nach dem Autounfall mit einem großen Sportgeländewagen in Berlin wollen die Grünen SUVs stärker aus den Innenstädten heraushalten. SWR-Hauptstadtkorrespondent Dirk Rodenkirch kommentiert im Video, dass dieser Vorschlag, "blanker Populismus" sei. Seiner Meinung nach, wäre der Unfall "nicht anders ausgegangen, wenn ein Familienkombi die Menschen erfasst hätte.

Was ist mit dem Gefährdungspotenzial von Lkw, Bussen, Transportern?

Andere SWR.de-Nutzer erinnern an Diskussionen über tödliche Gefahren durch Sportwagen oder stellen die Frage, ob das Sommerloch gar schuld an der „unfassbaren“ oder „lachhaften“ Diskussion sei. Der Disput gipfelt in der Forderung nach einer „Grünen-Obergrenze fürs Parlament“.

„Können nicht einfach die tatsächlichen Fakten zusammengetragen und analysiert werden und danach ein zeitlich konstruktiver Punkteplan aufgestellt werden? Nein, wer am lautesten den meisten Mist erzählt, kommt an und wird gehört", kritisiert Holger Eschbach. Peter Zenger wirft ein: „So tragisch der Unfall ist, aber was wäre, wenn das ein E-Auto gewesen wäre?“

Dass ausschließlich ein SUV eine mögliche Gefahr sein soll, verneinen viele. Für sie sind Busse, Lkw oder Kleintransporter ebenso gefährlich. Auch an den Terroranschlag mit einem Lkw am Berliner Breitscheidplatz wird in dem Zusammenhang erinnert.

Rücksichtslosigkeit im Straßenverkehr und der Mensch als „Risikofaktor“

Judith Weiss verdeutlicht: „Täglich sterben in Deutschland Menschen im Straßenverkehr, häufig wegen Rücksichtslosigkeit und nicht davon abhängig, welches Fahrzeug benutzt wurde.“

„Wenn jemand nicht fahren kann, ist das kleinste Fahrzeug eine schlimme Waffe...“ Reinhold Graf

Der Mensch als „Risikofaktor“ und nicht das Fahrzeug, das ist ein häufiges Argument. Das Zitat in unserer Überschrift - „Ein Auto ist nur so gefährlich wie der Fahrer der hinterm Steuer sitzt!“ - stammt übrigens von Stephanie Krupp, die sich an den rund 500 Kommentaren zu diesem Facebook-Post beteiligt hat.

„Es hat grundsätzlich zu viele von diesen Panzern" auf der Straße. Die meisten Käufer dieser Kisten kaufen sich deshalb sowas, weil sie keine sicheren Fahrer sind, sondern ihr eigenes Leben schützen wollen. Man sieht es schon beim einfachen Einparken, wer hinter dem Steuer sitzt!“ Hardi Gnurheg

Auch U.S. moniert, dass viele SUV-Fahrer mit der Größe ihres Autos überfordert seien: „Sie rangieren und parken chaotisch. Manchmal drängen sie sogar andere Verkehrsteilnehmer von deren Fahrspur.“

Jürgen Rebmann glaubt nicht, dass ein Fahrverbot dabei hilft, solche tragischen Unfälle wie in Berlin zu vermeiden und hofft: „Die Zeit wird es schon richten, dass die Menschen zur Vernunft kommen und wieder kleinere Autos kaufen! Die Erde verträgt unsere Eskapaden eh nicht mehr lange!!!“

SUVs und die Sache mit der Vernunft

Der Nutzer Schwarzwaldfahrer schwärmt von den stadttauglichen Geländewagen: „...ja, ich gebe es zu, es macht Spaß mit den Dingern zu fahren. Wenn ein Schwarzwaldbäuerle so eine Kiste braucht, damit er im Winter auf seinen Hof kommt, oder wenn er über seine Holzabfuhrwege zu seinen Matten fährt, finde ich das absolut in Ordnung. Nicht in Ordnung finde ich diese Kisten in der Stadt, weder zum Einkaufen, noch um die Kinder den ganzen Tag herumzukutschieren... . P.S. Ich wohne im Schwarzwald und habe kein SUV und im Winter immer weniger Schnee.“

Geländelimousinen braucht kein Mensch, findet übrigens auch SWR Redakteur Martin Rupps in seinem Kommentar. Trotzdem hält er nichts von Forderungen nach einer höheren Kfz-Steuer oder City-Fahrverboten für SUVs.

Auf das allgemeine Risiko im Straßenverkehr hat uns Pauline Findus aufmerksam gemacht. Vielleicht ein Anstoß für mehr Rücksicht und Umsicht im Straßenverkehr - ganz egal, ob man selbst fährt oder nicht.