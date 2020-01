per Mail teilen

Schauer, Gewitter und stürmische Böen sind für das ganze Wochenende im Südwesten vorausgesagt. Da kann man die frühlingshaften Temperaturen um die 15 Grad gar nicht in vollen Zügen genießen. Dauerregen statt draußen sein.

Damit das Wochenende nicht komplett ins Wasser fällt, haben wir für Sie tolle Tipps zusammengestellt, um dem schlechten Wetter zu trotzen.

Für alle, die es eilig haben, gibt es hier unsere Tipps im Überblick.

Mit dem Wohnmobil durch Europa

Nein, nein, keine Angst – wir empfehlen Ihnen nicht, eine Europatour an einem Wochenende zu unternehmen. Aber wie wäre es denn, wenn Sie Ihren nächsten Urlaub planen?

Schon die Vorfreude sorgt für gute Laune. Inspiration liefert unsere dreiteilige Mini-Dokuserie „Im Wohnmobil durch Europa“ aus unserer Mediathek. Da kommt das richtige Outdoor-Feeling auf und vielleicht entdecken Sie Ihren besonderen Ort für die nächste Reise.

Übrigens: Reisen mit dem Wohnmobil oder Camper liegen im Trend. Wer es mal ausprobieren möchte, kann sich ein Wohnmobil mieten. Hier finden Sie passende Tipps, worauf Sie dabei achten müssen.

Gemütlicher Familientag

Machen Sie es sich doch bei schlechtem Wetter mit der ganzen Familie zu Hause gemütlich und nutzen die Gelegenheit, mal wieder gemeinsam Zeit zu verbringen. Das kommt im hektischen Alltag oft zu kurz.

Wie wäre es denn beispielsweise mit einem Gesellschaftsspiel - „Mensch ärgere dich nicht“, „Rommé“ oder doch lieber etwas Neues? Tipps gibt Spieleentwicklerin Anna Heym im Interview mit SWR1 Rheinland-Pfalz. Für Einsteiger empfiehlt sie den Klassiker „Siedler von Catan“, weil man da ein bisschen Strategie, aber auch ein bisschen Glück braucht, sodass man sich ordentlich aufregen kann.

Oh, wie schön ist Panama

Janosch-Ausstellung SWR SWR

Tigerente, Herr Wondrak und Co: Eine ganz besondere Ausstellung können Sie in der Villa Menzer in Neckargemünd bestaunen. Bis zum 15. März sind hier über 250 Werke des berühmten Zeichners und Karikaturisten Janosch ausgestellt.

Doch aufgepasst, liebe Eltern: Es sind nicht nur Kinderbuchbilder ausgestellt, sondern auch derbe und bissige Arbeiten.

Janosch-Ausstellung in Villa in Neckargemünd

Wellness - ab in die Wanne

Eine Frau in Badewanne. Im Badezimmer stehen überall Kerzen. Colourbox Foto: Colourbox.de

Sie haben das Wochenende ganz allein für sich, draußen prasselt der Regen an die Scheiben und Sie wollen mal so richtig entspannen? Dann schnappen Sie sich doch ein gutes Buch oder entscheiden Sie sich für ein tolles Hörspiel aus der ARD Audiothek und lassen sich ein Schaumbad ein.

Tipps für ein entspanntes Schaumbad

Europa-Rundwanderweg im Nordschwarzwald

Brexit-Bank in Dobel SWR

Ein Spaziergang im Regen kann durchaus Spaß machen und frische Luft stärkt die Abwehrkräfte. Wir empfehlen Ihnen den Europa-Rundwanderweg in Dobel (Kreis Calw). Hier im kleinen Schwarzwaldort sind Sie Europa ganz nah.

Für jeden EU-Mitgliedsstaat gibt es eine Sitzgelegenheit. Auch eine britische Bank mit Union Jack-Bemalung - noch: Mit dem beschlossenen Brexit steht ihr Verbleib infrage. Gehen Sie raus und nehmen Sie Platz - es könnte das letzte Mal sein.

Was tun mit der britischen Sitzbank in Dobel?

Was Sie auch unternehmen am Wochenende, wir wünschen Ihnen viel Spaß!