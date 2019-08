Es ist Wochenende und Sie wissen noch nicht, was Sie unternehmen können? Wir haben einige Ausflugstipps in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg für Sie zusammengestellt.

Für alle, die es eilig haben, gibt es hier unsere Tipps im Überblick.

Karlsruher Schlosslichtspiele 2019

Dauer 1:29 min ZKM präsentiert Vorgeschmack auf Schlosslichtspiele 2019 Bei den Karlsruher Schlosslichtspielen 2019 sind Bilder des legendären Fotografen Elliott Landy prominent zu sehen.

„Ein Sommer der Liebe und des Lebens. Hate comes late – Love comes first“, ist das Motto der fünften Karlsruher Schlosslichtspiele, passend zum 50. Jubiläum des legendären Woodstock-Festivals. Bis zum 15. September verwandelt sich die Fassade des Schlosses jeden Abend in ein imposantes multimediales Kunstwerk.

Wer sich noch einmal auf eine Zeitreise in den „Summer of Love“ begeben möchte, der kann das mit der Multimedia-Reportage „Hippies. Hasch und Hendrix“ tun.

Ausflugstipps mit Adrenalin-Kick

Sie sind gerne in der Natur, aber einfach nur Wandern ist Ihnen zu langweilig? Dann haben wir genau das richtige für Sie: Ob Baumwipfelpfad, Kletterwald oder eine Offroad-Tour mit dem Quad - Outdoorspaß und Nervenkitzel sind mit diesen Tipps garantiert.

Wellenreiten in Karlsruhe

Dauer 2:51 min Surfen mitten in Karlsruhe Wellenreiten mitten in Karlsruhe. Dazu fehlt in der Stadt allerdings ein geeignetes Gewässer . Aber für ein paar Tage kommen Surfer direkt vor dem ZKM auf ihre Kosten. Hier steht bis zum 11. August eine „mobile Surfwelle“.

Surfen in der Innenstadt gibt es nur an der Münchner Eisbachwelle? Weit gefehlt: In der Karlsruher Innenstadt können Wassersportfans vor dem Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) kostenlos eine mobile Surfwelle testen.

Das ganze ist eine Aktion der Stadtwerke Karlsruhe und findet im Rahmen einer Trinkwasserkampagne statt. Die Surfwelle wird mit Ökostrom versorgt und ist bis Sonntag täglich von 12 bis 20 Uhr geöffnet.

Wanderreiten im Westerwald

Wer dann doch einen klassischen Ausritt zu Pferde bevorzugt, ist im Westerwald gut aufgehoben. In der Region gibt es viele Reiterhöfe, wie beispielsweise den Fischerhof. Dort lernen Kinder und Erwachsene den richtigen Umgang mit dem Pferd und das Reiten. Wagen Sie einen Ausritt in der schönen Natur des Westerwaldes.

Sommerkino - „Und wer nimmt den Hund“

Dauer 4:03 min Sendezeit 6:00 Uhr Sender SWR2 „Und wer nimmt den Hund“- Beziehungskomödie mit Martina Gedeck und Ulrich Tukur „Stadtbespräch“ von Rainer Kaufmann wurde 1995 zum Prototyp der Beziehungskomödie im deutschen Kino. Was aus den einstigen Traumpaaren wird, zeigt die Beziehungskomödie „Und wer nimmt den Hund?“. Audio herunterladen (3,7 MB | MP3)

Zwei Top-Schauspieler, ein Hund und eine Scheidung nach 25 Jahren Ehe. Das sind die Zutaten für die Beziehungskomödie „Und wer nimmt den Hund". Warum also bei wechselhaftem Wetter nicht mal wieder ins Kino gehen und den unterhaltsamen Wortgefechten von Martina Gedeck und Ulrich Tukur folgen?!

Ab ins Stadion - Erste Runde im DFB-Pokal

Dauer 3:12 min FCK gegen Mainz 05 - Die Mutter aller Pokalderbys FCK gegen Mainz 05 - Die Mutter aller Pokalderbys

Am Wochenende heißt es wieder einmal David gegen Goliath. Denn die erste Runde im DFB-Pokal steht an. Vor allem Fans im Südwesten blicken seit der Auslosung erwartungsvoll auf das Derby 1. FC Kaiserslautern gegen den 1. FSV Mainz 05 und die Partie Waldhof Mannheim gegen Eintracht Frankfurt.

Die DFB-Pokal-Historie ist voller Sensationsstorys für den Südwesten. Eine kleine Einstimmung hat die SWR Sportredaktion zusammengestellt.

Wer sich noch kein Ticket für die Partie seines Lieblingsvereins hat sichern können, muss nun schnell sein.

Städtetrip mit E-Tretroller

Dauer 0:48 min E-Tretrollertraining in Wiesbaden Diesen Monat sollen sie auch in Mainz an den Start gehen: E-Tretroller. In Wiesbaden gab es am Montag einen Testparcours. Denn Roller fahren ist nicht ungefährlich.

In Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen, Mainz und auch Wiesbaden gibt es sie schon – die auffälligen E-Tretroller.

Wie wäre es also mit einem Städtetrip der besonderen Art? Mit Rücksicht auf alle anderen Verkehrsteilnehmer natürlich – auch für die eigene Sicherheit.

Rhein in Flammen im Mittelrheintal und Seenachtfest in Konstanz

Imago Imago

Aaaaah, ooooh – diese Ausrufe werden im Südwesten an diesem Wochenende wohl häufiger zu hören sein. Denn am Bodensee und im Mittelrheintal erstrahlen die Abende in leuchtenden Farben.

Begleitet von einem dreitägigen Sommerfest erstrahlen am Samstagabend zwischen Koblenz und Spay die Leuchtfeuer von „Rhein in Flammen“ und ziehen hunderttausende Besucher an. Auch die Orte Lahnstein, Braubach, Rhens, Brey und Spay bieten den Besuchern ein buntes Rahmenprogramm. Der Höhepunkt ist das Abschlussfeuerwerk von der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz.

Zeitgleich findet in Konstanz am Bodensee das traditionelle Seenachtfest mit großem Feuerwerk statt. Es könnte das letzte Mal sein, denn die Stadt prüft, ob das Konzept aufgrund der Klimadebatte in der jetzigen Form noch zeitgemäß ist. Also nichts wie hin.

Egal ob Sie eines der Sommerfeste besuchen, einen Städtetrip planen, die Natur genießen oder einfach mal ruhige Tage Zuhause verbringen, wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende!