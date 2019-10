Salvador Dalí, der mit der Doppelbödigkeit der Dinge zu spielen verstand wie kein anderer, avancierte rasch zu einem Superstar des Surrealismus, auch in den USA, wo die Bewegung in den 1930er und 40er Jahren einen regelrechten Hype erlebte. Und es war gewiss kein Zufall, dass in dieser Zeit auch die Grundlagen des modernen Marketings geschaffen wurden, das mit der Manipulation des Unterbewusstseins Objekte der Begierde produziert. - Auf dem Bild: Salvador Dalí, Mae West's Face which May be Used as a Surrealist Apartment, 1934/35

bpk/The Art Institute of Chicago/Art Resource, NY, Copyright für die Werke von Salvador Dalí: © Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí/VG BildKunst, Bonn 2019

