Zwei Männer, ein Baum und ein abstrakter Erlöser namens Godot: In Mannheim wird Samuel Becketts Klassiker von 1953 mit Samuel Koch als „Pozzo“ anstelle eines abstrakten Lebensrätsels zur konkreten Zeitgeist-Deutung. „How dare you, I want you to panic“, dieses Greta-Thunberg-Zitat wird Becketts Figuren in den Mund gelegt. Vielleicht ist die Herausforderung, die der Klimawandel für die Gesellschaft bedeutet, tatsächlich so groß, dass sie immer wieder thematisiert werden muss. Auch im Theater. Aber für Aktivismus ist „Warten auf Godot“ schlichtweg der falsche Text. mehr...