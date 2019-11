Die Tage werden zunehmend kälter und kürzer. Da bleibt viel Zeit für Kinobesuche oder andere Indoor-Aktivitäten. Und für alle, die trotzdem gerne an der frischen Luft sind, haben wir auch eine tolle Empfehlung parat. Entdecken Sie die Highlights am Wochenende im Südwesten!

Internationales Kino vom Feinsten

Das größte Filmfestival in Baden-Württemberg öffnete am Donnerstag zum 68. Mal seine Türen. Mehrere Tausend Besucher kommen jährlich zum Internationalen Filmfestival Mannheim-Heidelberg, wo 45 Filme in drei Festival-Kinos gezeigt werden. Unter anderen auch der Dokumentarfilm „Trees of Protest“ über die Protestbewegung im Hambacher Forst von Nick Schader aus Speyer. Noch bis zum 24. November haben Sie Zeit, internationales Kino zu erleben. Alle wichtigen Informationen finden Sie hier.

Außen schön beleuchtet - innen Weltkino: Kinozelt am Festivalstandort Heidelberg-Kirchheim SWR Wolfgang Kessel

Für Naturliebhaber, die den kalten Temperaturen trotzen

Obwohl die Temperaturen zunehmend kühler werden, möchten wir Ihnen eine Wanderung empfehlen. Der „Eifeler Mühlstein-Wanderweg“ führt 12,5 Kilometer durch die Vulkaneifel von Mayen nach Mendig. Zu sehen gibt es zum Beispiel die gewaltigen Felswände der Ettringer Lay und des Kottenheimer Winfelds, die beim Ausbruch des Bellerberg-Vulkans entstanden, oder die Unterwelt der Lavakeller in Mendig. Mitbringen sollten Sie auf jeden Fall (wasser-)festes Schuhwerk und warme Kleidung. Der Samstag soll der schönere und vor allem sonnigere Tag des Wochenendes werden. Die Wettervorhersage für Rheinland-Pfalz finden Sie hier.

Dauer 4:50 min Eifeler Mühlstein-Wanderweg Der „Eifeler Mühlsteinwanderweg“ führt 12,5 Kilometer von Mayen nach Mendig durch Steinbrüche, in denen von den Kelten bis heute Mühlsteine abgebaut und gefertigt wurden. Video herunterladen (11,3 MB | MP4)

„Die Welt steht Kopf“

Für alle, die sich dann doch lieber drinnen aufhalten und Fans der närrischen Jahreszeit sind, gibt es bis zum 26. Februar 2020 die Sonderausstellung „Die Welt steht Kopf: Eine Kulturgeschichte des Karnevals“. Das Stadtmuseum Simeonstift in Trier zeigt Fastnacht, Fasching oder Karneval von den Ursprüngen bis heute. So können Sie pünktlich zum Start der Narren-Saison nützliches Wissen sammeln.

Dauer 3:19 min Närrische Ausstellung eröffnet in Trier Pünktlich zum Start in die neue Narren-Session zeigt das Stadtmuseum Simeonstift Trier eine Ausstellung über die Kulturgeschichte des Karneval.

Die schönsten Erinnerungen an die Kindheit

Seit dem 9. November können Sie im Heimatmuseum Reutlingen Spielzeuge aus den Wirtschaftswunderjahren bestaunen. Ob Puppen, Autos oder Disney-Figuren: Gezeigt wird vieles, was damals wie heute Kinderherzen höherschlagen lässt. Die Ausstellung läuft bis zum 9. Februar 2020.

Gemütlicher Abend auf der Couch

Nach einem ereignisreichen Wochenende ist ein Fernsehabend der perfekte Ausklang. Außerdem gibt es einen Grund zum Feiern: SWR-Tatort-Kommissarin Lena Odenthal hat ihr 30-jähriges Dienstjubiläum. Am Sonntagabend um 20:15 Uhr läuft der „Tatort – Die Pfalz von oben“ im Ersten. Dieser Tatort knüpft an „Tatort – Tod im Häcksler“ von 1991 an und es kommt zu einem Wiedersehen mit einem alten Bekannten.

Dauer 1:35 min „Lena wird 30!“ Mit dem „Tatort – Die Pfalz von oben“ feiert der Lena-Odenthal-Tatort seinen 30. Geburstag. Ulrike Folkerts, Lisa Bitter und Ben Becker in einem Sequel zum „Tatort – Tod im Häckser“ von 1991. | Embedden kostenfrei möglich.

Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende!