Der meteorologische Herbst hat begonnen und zeigt sich an diesem Wochenende bereits mit typisch wechselhaftem Wetter. Deshalb haben wir für Sie einige Ausflugstipps zusammengestellt, die Ihnen eine gute Auswahl für alle Eventualitäten bietet.

Für alle, die es eilig haben, gibt es hier unsere Tipps im Überblick.

Der Dürkheimer Wurstmarkt

Das nach eigenen Angaben größte Weinfest der Welt findet auch dieses Jahr wieder im pfälzischen Bad Dürkheim statt. Ab diesem Freitag lädt der Wurstmarkt zum Vergnügen in den Festzelten und auf dem Rummelplatz ein. Bis zum 16. September kann wieder gefeiert werden.

Kürbisausstellung in Ludwigsburg

Noch bis zum 3. November können Besucher die 20. Kürbisausstellung im „Blühenden Barock Ludwigsburg“ bestaunen. Zu bestaunen gibt es unter anderem kunstvolle Schnitzarbeiten, ausgefallene Riesenskulpturen und die große Kürbis-Sortenschau. Passend zum Thema ist auch das kulinarische Angebot von Kürbissen geprägt. Tickets sind auch online erhältlich.

Im Blühenden Barock in Ludwigsburg dreht sich seit Freitag wieder alles um Kürbisse. Viele von ihnen wurden künstlerisch zu Skulpturen verarbeitet. Die Show findet zum 20. Mal statt.

Tag des offenen Denkmals - großes Programm in Ulm

Am Sonntag findet wieder der Tag des offenen Denkmals statt. Angebote gibt es sicher auch in Ihrer Gegend. Besonders empfehlen möchten wir Ihnen die Veranstaltungen in Ulm, die unter dem Motto „Modern(e) Umbrüche in Kunst und Architektur“ stehen. Geplant sind mehr als hundert Aktionen in der ganzen Stadt. Viele historische Gebäude stehen Ihnen zur Erkundung offen, wie z. B. das berühmte Ulmer Münster, aber auch das moderne Stadthaus.

Kunsthighlight im Südwesten

Kunstbegeisterte aufgepasst: Am Samstag startet der erste Teil der Ausstellung „Sonia Gomes: I Rise“ im Baden-Badener Museum Frieder Burda. Die brasilianische Künstlerin feiert damit ihr Einzelausstellungsdebüt in Europa. In ihren Installationen verwendet sie ein weites Spektrum an gefundenen Materialien, das von Treibholz, über Textilien bis hin zu ganzen Möbeln reicht.

Sonia Gomes/Bruno Leão

Hier finden Sie noch weitere Kunst-Highlights, die im Verlauf des Jahres in den Museen im Südwesten zu sehen sein werden:

Wandern im Tal der wilden Endert

Wenn das Wetter mitspielt oder Sie gerne allen Elementen trotzen, ist dieser Wanderweg in der Eifel das Richtige für Sie. Der Weg durch das Tal der wilden Endert mit seiner wunderschönen Landschaft wurde erst kürzlich von einer Fachzeitschrift ausgezeichnet. Wanderfreunde sollten sich diese Route nicht entgehen lassen.

Im Tal der wilden Endert Deutschlands schönster Wanderweg

Das SWR Fernsehen Familienfest auf der BUGA in Heilbronn

Am Sonntag sind Sie herzlich eingeladen, das SWR Fernsehen Familienfest mit uns zu feiern. Auf dem Gelände der Bundesgartenschau in Heilbronn erwarten Sie Musikkünstler wie die Popband „Marquess“ sowie Ihre SWR-Moderatoren. Denn zusätzlich zum Show-Programm können Sie live vor Ort miterleben, wie einige unserer bekannten Sendungen produziert werden.

Das SWR Fernsehen lädt am 8. September zum großen Fest für die ganze Familie ein. Auf dem Gelände der Bundesgartenschaugelände in Heilbronn können die Besucher hinter die Kulissen verschiedener Fernsehproduktionen blicken, sich an Spiel- und Erlebnisstationen vergnügen und das abwechslungsreichen Bühnenprogramm mit Musik, Show und Comedy genießen.

Egal ob Sie sich in den Fest-Trubel stürzen, Denkmäler besichtigen oder einfach zuhause entspannen, wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und viel Spaß!