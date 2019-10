Es ist Wochenende und Sie sind noch auf der Suche nach einer Inspiration, was Sie unternehmen können? Dann sind Sie hier genau richtig! Wir haben für Sie fünf tolle Ausflugstipps in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zusammengestellt.

Nach den tristen Regentagen verwöhnt uns Petrus im Südwesten am Wochenende mit einigen Sonnenstunden und warmen Temperaturen, örtlich sogar bis 26 Grad. Also nichts wie raus in die Natur.

Für alle, die es eilig haben, gibt es her unsere Tipps im Überblick.

Moselschleife vs. Horseshoe Bend

Der Südwesten Deutschlands ist wunderschön. Aber hätten Sie gedacht, dass einige unserer Sehenswürdigkeiten aussehen wie berühmte Attraktionen im Ausland.

Unsere Bildergalerie liefert nicht nur spektakuläre Aufnahmen, sondern ist sicher auch eine gute Inspiration für einen Wochenend-Kurztrip zu einer der Sehenswürdigkeiten im Südwesten. Klicken Sie einfach mal rein!

Ausflug ins Grüne

Sie wollen das Wochenende lieber gemütlich angehen - keine Lust auf lange Touren? Der Oktober ist für Hobbygärtner der perfekte Monat zum Aufräumen, Wiederverwerten und Neupflanzen. Was nach viel Arbeit klingt, lohnt sich und macht bei wohligen Temperaturen und Sonne richtig Spaß.

Vor dem ersten Frost kommen Obstbäume und Rosen in den Boden. Und in Blumenkästen bunte Mischungen, die den ganzen Winter über für Farbe sorgen.

Gönnen Sie sich doch nach getaner Arbeit zur Belohnung ein kühles Pils oder doch lieber ein Helles? Falls Sie sich nun fragen, was denn der Unterschied ist, Bier-Sommelière Sophia Wenzel hilft weiter. Mit diesem Wissen können Sie auch bei den Schrebergartenfreunden oder in der Stammkneipe punkten.

Pit-Pat: Billard mit Hindernissen

Ihnen steht der Sinn doch mehr nach Sport bei dem Spaß und Gemeinschaft im Mittelpunkt stehen. Dann probieren Sie es doch mal mit Pit-Pat. Kennen Sie nicht? Dabei handelt es sich um eine Kombination aus Minigolf und Billard. Den Ball versenkt man mit einem Queue statt einem Golfschläger im Loch. In Bad Dürrheim kann man diese exotische Sportart ausprobieren.

„Joker“: Kino-Meisterwerk oder reine Gewaltverherrlichung?

Sie wollen nach einem sonnigen Tag in der Natur noch ein bisschen Leinwand-Action? Dann empfehlen wir Ihnen den meistdiskutierten Kinofilm der letzten Wochen:

In Venedig gewann Todd Philipps „Joker“, als erste Comicverfilmung überhaupt, überraschend den Goldenen Löwen. Kritiker werfen dem Film vor, er legitimiere Gewalt. Andere sehen darin nichts weniger als ein Meisterwerk und ein Stimmungsbild unserer Gesellschaft.

Kinostart 10.10. „Joker" von Todd Philipps

In Venedig gewann Todd Philipps „Joker", als erste Comicverfilmung überhaupt, überraschend den Goldenen Löwen. Kritiker werfen dem Film vor, er legitimiere Gewalt. Andere sehen darin nichts weniger als ein Meisterwerk und ein Stimmungsbild unserer Gesellschaft.

1981 in Gotham City: Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) ist auf der Suche nach Anschluss. Aufgewachsen ohne Vater ist seine kranke Mutter Penny (Frances Conroy) die einzige Freundin, die er hat. Er pflegt sie in jeder freien Minute. Seinen Lebensunterhalt verdient sich Arthur als Clown, aber zur Gesellschaft findet er keinen Zugang. Immer wieder eckt er an und wird wegen seiner Eigenarten zum Opfer von Übergriffen. Seine Mutter gab ihm einst den Spitznamen "Happy" und ihretwegen versucht er auch, sich und andere Leute zu erheitern. Doch sein Humor kommt einfach nicht an. Durch die ständigen Demütigungen wird seine Geisteskrankheit immer schlimmer und selbst die Psychopharmaka scheinen nicht mehr zu helfen. Als sein großes Idol, Murray Franklin (Robert DeNiro), Arthur in seine Late Night Show einlädt, glaubt Fleck es endlich geschafft zu haben. Doch in Wahrheit macht sich Franklin nur über den Clown lustig. Eines Abends wird Fleck in der U-Bahn von drei Gangstern bedroht. Kurzerhand greift er zur Waffe und erschießt sie - nicht ahnend, dass er damit eine Bewegung auslöst, die gegen die Oberschicht aufbegehrt. Regisseur Todd Philipps inszenierte den Film nach einem Drehbuch, das er zusammen mit Autor Scott Silver verfasste und das auf den DC-Charakteren basiert.

Außerdem, sagen Kritiker, bringt Joaquin Phoenix den „Joker“, Erzfeind und Gegenspieler von Batman, mit seiner schauspielerischen Leistung auf ein ganz neues, anderes Niveau. Und das, obwohl bereits Hollywood-Grande Jack Nicholson und Heath Ledger, diese Rolle grandios verkörperten. Bilden Sie sich Ihr eigenes Urteil!

Turn-WM in Stuttgart

Bis zum 13. Oktober ist die Turn-Elite zu Gast in Stuttgart und kämpft in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle neben WM-Medaillen auch um die Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele in Tokio 2020. Am Samstag, den 12. Oktober, starten beispielsweise Star-Turnerin Elisabeth Seitz und Nachwuchshoffnung Sarah Voss im Gerätefinale.

Wer nicht live vor Ort dabei sein kann oder keine Tickets mehr für die Finaltage ergattern konnte, der kann die Sportgala unter anderem auch bei SWR Sport live im SWR-Fernsehen sowie online im Livestream anschauen.

Im Rahmen der Turn-WM findet am 11. und 12. Oktober ein City-Event auf dem Stuttgarter Schlossplatz statt. Unter dem Motto „Raus aus der Halle, rein in die Innenstadt“ können Sie einem vielfältigen Programm beiwohnen. Highlight ist der Parkour-Wettkampf mit Freestyle und Speed Challenges.

Ganz egal, wie Sie Ihre freie Zeit verbringen: Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und viel Spaß bei allen Aktivitäten!