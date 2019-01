Nach einem langen Sommer ist er nun unvermeidlich da: der Winter. Eine Gelegenheit, um einen Blick in die Vergangenheit zu werfen, nämlich auf zwei besonders kalte Winter, die der Südwesten durchlebt hat.

Schon jetzt bibbern wir bei einstelligen Temperaturen und bitterkaltem Wind, und vielleicht denkt der eine oder andere mit Sehnsucht an den warmen Sommer zurück. Immerhin durften wir bis tief in den Herbst hinein wohlige Temperaturen genießen. Da vergisst man schnell, dass es im Südwesten nicht nur ordentlich heiß, sondern auch ordentlich kalt werden kann.

Einer der kältesten Monate: Februar 1956

In der Regel ist der kälteste Monat im Jahr in Deutschland der Januar. Doch 1956, nach relativ milden Temperaturen im Dezember und einem durchschnittlichen Jahresbeginn, brach im Februar auf einmal eine ungewöhnlich harte Kälteperiode über das Land herein. Die Durchschnittstemperatur des Februar 1956 lag bei -9,6°C. Zum Vergleich: im Februar 2018 betrug die Durchschnittstemperatur in Baden-Württemberg -1,9°C. So ist es kaum verwunderlich, dass im Februar 1956 vielerorts Kälterekorde aufgestellt wurden und der Monat auch heute noch zu den kältesten Monaten seit Beginn der deutschen Wetteraufzeichnungen zählt.

Kälterekorde im Südwesten

Ort Temperatur Datum Feldberg/Schwarzwald -30,7°C 10.2.1956 Freiburg im Breisgau -22,4°C 10.2.1956 Mannheim -21,1°C 21.2.1956 Stuttgart -25,6°C 10.2.1956 Trier (Petrisberg) -19,3°C 2.2.1956

An vielen Orten im Südwesten folgten in diesem Februar bis zu 26 Eistage aufeinander. Wirft man einen Blick auf den jährlichen Durchschnitt in Mainz, Karlsruhe und Stuttgart, so beträgt dieser 14,3 Eistage - die verstreut über den ganzen Winter liegen können. Ein Eistag bedeutet, dass auch tagsüber die Höchsttemperatur nicht auf 0,0°C steigt.

Der Jahrhundertwinter 1962/63

Als Jahrhundertwinter gilt der Winter 1962/63 mit seiner sehr langen Dauer. Nicht nur der Rhein fror in dessen Verlauf zu, so dass jegliche Schifffahrt unmöglich wurde, sondern es kam auch zur Seegefrörne: Der Bodensee wurde vollständig mit Eis bedeckt. Laut dem Deutschen Wetterdienst ist der damalige Winter mit einer Durchschnittstemperatur von -5,5°C der kälteste Winter seit Beginn der flächendeckenden Messungen in Deutschland. Zum Vergleich, im zurückliegenden Winter 2017/18 betrug die Durchschnittstemperatur (+)1,6°C.

Der nächste Rekordwinter im Anmarsch?

Auch wenn es in Zeiten des Klimawandels eher unwahrscheinlich klingt, heutzutage sind derartige Winter immer noch möglich. So besagt immerhin eine alte Bauernregel: An Martini (11.11.) Sonnenschein, tritt ein kalter Winter ein. Da es Anfang November noch recht angenehm war, steht uns also womöglich ein kalter, vielleicht ja sogar der nächste Rekordwinter unmittelbar bevor.