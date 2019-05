Damit Sie diese Woche nichts Wichtiges verpassen, präsentieren wir Ihnen hier Interessantes, Wissenswertes und Spannendes aus unserer Mediathek und unseren Podcasts.

Faszinierende Welt der Insekten

Haben Sie von der großen SWR Aktionswoche "Rettet die Insekten!" gehört? Wie unsere Welt ohne die summenden und krabbelnden Tierchen aussehen würde, erklärt dieser Film. Schnell wird klar, dass die manchmal nervigen Plagegeister enorm nützlich sind.



Über Ursachen und Folgen des Insektensterbens sprach diese Woche übrigens auch ein Experte im Programm von SWR2. Sie können das Audio als Podcast herunterladen. Wenn Sie Ihren eigenen Garten gern zu einer Insektenweide umgestalten wollen, bekommen Sie hier gute Tipps.

Was tun gegen Stress?

Fühlen Sie sich manchmal gestresst? Unser Alltag bietet immer wieder stressige Situationen. Wie man damit am besten umgeht und wie man sich eine gesunde Balance bewahrt, erfahren Sie bei "rundum gesund".

Pflege am Limit – Patienten in Gefahr?

Der Arbeitsalltag von Pflegekräften ist stressig. Oft arbeiten sie am Limit. Der Film von "betrifft:" zeigt Ursachen für den Pflegemissstand in den Krankenhäusern und sucht nach Lösungen für das Problem.

Wie es sich in einem Haus aus Überseecontainern lebt

Können Sie sich vorstellen, in einem Container zu leben? Und zwar in einem Seefrachtcontainer, in dem Waren über die Weltmeere geschippert worden sind. In Dettingen am Fuße der Schwäbischen Alb haben elf Container einen neuen Heimathafen gefunden. Die Bewohner sind begeistert.

Gefahr beim Joggen und Radfahren durch das Hanta-Virus

Dass man sich bei einer Radtour oder einem Waldlauf ein schlimmes Virus einfangen kann, klingt unglaublich. Der Erreger verbreitet sich durch den Kot der Rötelmaus. "Marktcheck" erklärt, wie man die Krankheit erkennt und wie man sich davor schützen kann.

Unsere lebendige Verfassung: 70 Jahre Grundgesetz

Wie entstand das Grundgesetz? Und was bewirkt es bis heute? ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam zeigt, wie lebendig unsere Verfassung als Basis unserer Demokratie auch heute noch ist.

Kennen Sie Frans Timmermans?

Im Podcast von SWR1 Baden-Württemberg können Sie den Spitzenkandidaten der Sozialdemokraten für die Europawahl kennenlernen. Der überzeugte Europäer war Außenminister der Niederlande und möchte nun neuer Präsident der EU-Kommission werden. Was Europa bewegt, verbindet und trennt, können Sie in einer 10-teiligen Reportage-Reihe erfahren. Hören Sie mal rein in die SWR3-Europatour.

Mit dem Zug durch Äthiopien

Äthiopien ist das Land mit dem höchsten Wirtschaftswachstum in Afrika. Die Chinesen haben das Potential erkannt, das in diesem bevölkerungsreichen Land mit 100 Millionen Einwohnern steckt. "Eisenbahn-Romantik" gibt einen Einblick in die gigantischen Infrastrukturmaßnahmen, vor allem auf dem Bahnsektor.



