Trotz Hitzewelle: Das gefürchtete „Sommerloch“ ist im Südwesten noch nicht aufgetaucht. Falls Sie die witzigsten und emotionalsten SWR-Posts der vergangenen Tage verpasst haben, hier sind sie zu finden.

Ja, was war denn da los: erst Matsch, dann Bier-Leitung, Schaumkanone und Affenkostüm in der schwäbischen Idylle … Auf dem Southside-Festival in Neuhausen ob Eck war am Wochenende in jeder (Wetter-)Lage gute Stimmung. Die Krone des Humors hat sich das Hip-Hop-Duo 257ers verdient: Nicht nur mit allerlei Krimskrams haben sie dafür gesorgt, dass Arme und Mundwinkel der Festivalbesucher immer schön oben bleiben, sondern auch mit einer gehörigen Portion Selbstironie über ihren Song „Holz“, wie DASDING postete.

Ihren Song "Holz" sangen die 257ers auch auf dem Southside Festival (im Video ab 53 Minuten):

257ers beim Southside Festival 2019!

"Die Sunn bruzzelt": Wettervorhersage auf "Pälzisch"

„Das Gute an der #Hitze ist ja... Moment, erst den Schweiß von der Stirn wischen. So. Jetzt habe ich vergessen, was ich schreiben wollte.“ So wie @holgereluard geht es diese Woche sicherlich vielen im Südwesten, wenn die Temperaturen zwischen 30 und 40 Grad einheizen. In Kaiserslautern ist eine Wettervorhersage entstanden, die die Gluthitze treffend beschreibt.

Nach Lungentransplantation: Sarah kann aufatmen

Monatelang hat Sarah aus Rheinland-Pfalz auf eine neue Lunge gehofft, weil sie wegen einer Erkrankung seit ihrer Geburt nur schwer atmen konnte. Der SWR begleitete die 23-Jährige ein halbes Jahr lang und postete auch die gute Nachricht von ihr, nachdem sie die Lungentransplantation überstanden hat.

„Ich atme. Ich lebe. Es ist ein Wunder.“ Sarah hat ein neues Leben geschenkt bekommen – durch eine Lungentransplantation. Die 23-jährige leidet seit ihrer Geburt an der unheilbaren Erbkrankheit Mukoviszidose! Rund zehn Monate stand sie auf der Warteliste für eine Organspende. Jetzt hat sie die OP gut überstanden. #SWRheimat SWR Fernsehen, Facebook , 22.6.2019, 12:47 Uhr

Glück im Unglück für Landwirt: Weltkriegsbombe explodiert bei Limburg

Ein ungewöhnliches Ereignis nahe der Grenze zu Rheinland-Pfalz hat auf Facebook viele Reaktionen und Kommentare ausgelöst: Bei Limburg ist plötzlich auf einem Feld eine verschüttete Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg explodiert. Alles noch mal gutgegangen: Niemand verletzt, nur ein Riesen-Krater ist geblieben. Da dder genau über einer Traktor-Spur entstanden ist, schreiben einige, dass der Bauer, dem das Feld gehört, ein Riesen-Glück gehabt habe.

Eine Weltkriegsbombe ist bei Limburg auf einem Feld explodiert. Sie riss einen vier Meter tiefen Krater in den Boden. SWR Aktuell, Facebook , 24.6.2019, 18:30 Uhr