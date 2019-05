Vor allem politisch, aber auch sportlich aufregende Tage liegen hinter uns. Das sehr gute Abschneiden der Grünen bei den Kommunal- und Europawahlen und der parallel dazu verlaufende Absturz der CDU in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Und dann der Angriff der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer auf die YouTuber. Die ja an allem Schuld sind! Doch als wäre das nicht genug, ist dann auch noch der VfB Stuttgart aus der 1. Bundesliga abgestiegen. Unser Wochenrückblick im Netz.

CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) hat sich einen Tag nach der Wahl beschwert, dass Youtuber vor der Wahl Meinungsmache gegen die CDU betrieben hätten. Sie sagte wörtlich: „Was wäre eigentlich in diesem Lande los, wenn eine Reihe von, sagen wir, 70 Zeitungsredaktionen zwei Tage vor der Wahl erklärt hätten, wir machen einen gemeinsamen Aufruf: Wählt bitte nicht CDU und SPD. Das wäre klare Meinungsmache vor der Wahl gewesen.“

Das stimmt zwar, ist in Deutschland aber nicht verboten. Der Hintergrund: Der Youtuber Rezo und andere Youtuber hatten nur wenige Tage vor der Europawahl die CDU öffentlichkeitswirksam kritisiert. Und zum Boykott der beiden großen Volksparteien aufgerufen. Parteichefin Kramp-Karrenbauer hat daraufhin erklärt, man müsse über Meinungsäußerungen vor Wahlen diskutieren. Das Netz tobt. Für diese Aussage bekommt sie viel Gegenwind. FDP, AfD und Linke sprechen von Zensur und einem Angriff auf die Meinungsfreiheit. Es gab erste Rücktrittsforderungen, ein Shitstorm brach über die CDU-Chefin herein. Dieser Post von SWR Aktuell zum Thema wurde 168 Mal kommentiert. "Wer der Jugend ihre Meinung verbietet, kann sie später wohl nicht mehr für sich begeistern. Früher sagten wir immer, Kinder sind die Kunden der Zukunft", kommentiert beispielsweise Karin Thull und erhält viele Likes.

"Die CDU hat ein AKK-Problem", sagt SWR-Hauptstadtkorrespondentin Evi Seibert. In einem Kommentar kritisiert sie, AKK verheddere sich gerade ziemlich im Netz.

Unterstützung für ihren Vorschlag, "Regeln" für den Wahlkampf auf YouTube zu installieren, erhält AKK von Parteifreund Thomas Strobl, CDU-Vorsitzender in Baden-Württemberg. Ähnlich pikiert reagiert er auf die Wahlschlappe der baden-württembergischen CDU: "Wir haben ein Problem, was die Jugend angeht", sagt Strobl. Ursachenforschung sieht einen Tag nach der Wahl anders aus. So sehen das auch die Facebook-Nutzer bei SWR Aktuell. Sabine Menner kommentiert unter dem Post: "Es wurde vieles versäumt in den letzten Jahren, vieles nicht wahrgenommen oder nicht umgesetzt. Die Bevölkerung ist frustriert. Dies nun auf ein YouTube Video zu schieben ist mehr als albern." Für diesen Kommentar erhält sie fast 100 Likes. Insgesamt wurde der Post knapp 400 Mal gelikt und 350 Mal kommentiert.

Nach der Wahlschlappe der baden-württembergischen CDU geht die Ursachensuche weiter. Die Partei habe ein Jugendproblem "und wir sind nicht eingestellt auf asymmetrische Wahlkampfführung im Netz", sagte Landesvorsitzender Thomas Strobl.

Am Dienstag, am Tag zwei nach der Wahl, hatte Annegret-Kramp-Karrenbauer übrigens Unterstützung von der Bundesakanzlerin erhalten. Jede*r in der Partei, auch Kramp-Karrenbauer, setze sich für Meinungsfreiheit ein.

Die Aufregung um den Ausgang der Wahlen gepaart mit realitätsfremden Aussagen von Politikern und Politikerinnen war das eine bestimmende Thema in den sozialen Medien. Aber es gab noch ein anderes Ereignis, das den Südwesten zumindest sportlich durchrüttelte: Der Abstieg des VfB Stuttgart aus der ersten Bundesliga. Das Mitleid der Facbeook-Fans hält sich allerdings in Grenzen. "Wir sind nicht heute abgestiegen, sondern die ganze Saison lang! Wer nur 28 Punkte holt, gehört in Liga 2! Glückwunsch an Union Berlin", kommentiert etwa Sven Warentin und bekommt dafür 77 Likes. Steffen Hönflinger kommentiert: "Glückwunsch an Union. Kämpferisch stark. Bitte Neuanfang beim VfB. Und Fußballkenner und Experten in die Gremien. Der Rest geht bitte nach Hause! Schade für die tollen Fans und das tolle Umfeld. VfB: ein Verein, der leider immer wieder an sich selbst scheitert. Bitter." Insgesamt wurde das Posting von SWR Sport 350 Mal kommentiert.

Neben Politik und Sport hat ein Video-Posting auf Facebook von Report Mainz für Aufregung gesorgt. Das Thema: Tiertransporte. Eine Umfrage unter allen zuständigen Ministerien in den Bundesländern hat ergeben, dass seit Anfang des Jahres mehr als 100 Tiertransporte in Länder außerhalb der EU gegangen sind - unter anderem nach Usbekistan und in den Libanon. Tierschützer kritisieren diese Transporte seit Jahren, da es dabei zu massiven Verstößen gegen den Tierschutz komme. Das erschreckende Video wurde knapp 1.500 Mal geteilt und fast 200 Mal kommentiert. "Der Verbraucher hat es in der Hand! Wenn immer noch Billigfleisch im Discounter gekauft wird, braucht man sich über solche furchtbaren Bilder nicht zu wundern. Esst weniger Fleisch und interessiert Euch, wo es herkommt", kommentiert Angelika Grünberg und bekommt viele Likes.

Eine Umfrage von REPORT MAINZ unter allen zuständigen Ministerien in den Bundesländern hat ergeben, dass seit Anfang des Jahres mehr als 100 Tiertransporte in Länder außerhalb der EU gegangen sind - unter anderem nach Usbekistan und in den Libanon. Tierschützer kritisieren diese Transporte seit Jahren, da es dabei zu massiven Verstößen gegen den Tierschutz komme.

