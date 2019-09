Die gegebene Antwort ist

In Baden-Württemberg können Berufstätige insgesamt fünf Tage Bildungszeit pro Jahr bei ihrem Arbeitgeber beantragen. In Rheinland-Pfalz erlaubt die Gesetzgebung den Berufstätigen insgesamt zehn Tage innerhalb von zwei Jahren für Bildungsfreistellung in Anspruch zu nehmen. Richtig ist also durchschnittlich fünf Tage pro Jahr.