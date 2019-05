Klima und Umwelt waren bei der Europa- und Kommunalwahl das entscheidende Thema. Das sorgte für einen großen Zulauf auf Seiten der Grünen und am Ende waren sie es, die als großer Gewinner aus der Wahl hervorgingen. Doch was bedeutet Klimawandel für uns konkret?



Wir zeigen Ihnen in unserer Bildergalerie eine Auswahl von historischen und bekannten Orten in Europa, die der Klimawandel besonders treffen könnte.

Starke Regenfälle, riesige Hagelkörner und anhaltende Trockenheit: In Europa treten immer wieder Wetterphänomene auf. Durch den Rekordsommer im vergangenen Jahr litt besonders der Südwesten: Aufgrund der Trockenheit bildeten sich im Rhein lange Sandbänke, die Schifffahrt musste eingeschränkt werden, was zu Einbußen bei den Binnenschiffern führte. Auch den Bauern machte die anhaltende Dürre stark zu schaffen.