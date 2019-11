per Mail teilen

Ein Adventskalender gehört für viele Menschen und vor allem Familien zur Adventszeit einfach dazu. Wir haben für Sie Tipps und Ideen, wie Sie einen Adventskalender selbst basteln können.

Schon seit Jahren sind die Geschäfte voll mit den verschiedensten Adventskalendern. Das Angebot umfasst bei weitem nicht mehr nur kleine Süßigkeiten. Doch oft decken gekaufte Kalender nur einen Themenbereich ab, überraschen nicht immer und wirken oft unpersönlich.

Dauer 7:25 min Besondere Adventskalender: Abzocke oder Schnäppchen? Besondere Adventskalender: Abzocke oder Schnäppchen?

Damit Sie für Ihre Lieben einen ganz persönlichen Adventskalender mit spannenden oder süßen Inhalten gestalten können, haben wir für Sie in unserem Archiv nach einigen Bastelideen gestöbert.

Kalender zum Aufhängen

Wenn man den Adventskalender mit leichten Inhalten bestücken möchte oder man wenig Platz in der Wohnung hat, bietet sich meist ein hängender Kalender an. Dabei muss es nicht immer eine schlichte Kordel sein, an der die Päckchen hängen. Hier haben wir einige kreative Vorschläge für Sie.

Kalender zum Hinstellen

Bei schwereren oder größeren Päckchen empfiehlt sich ein Adventskalender, der auf einer festen Fläche steht. Auch hier lässt sich eine riesige Vielfalt an Ideen umsetzen. Die folgenden vier Bastelanleitungen können Ihnen dabei eine gute Orientierung bieten.

Schnell gebastelte Kalender und Werke von SWR3-Hörern

Wer nur wenig Zeit hat, kann mit den Basteltipps von SWR3 noch schnell einen Adventskalender zaubern. Mit Babysöckchen, Kaffeebechern und sogar einem Backblech geht das ganz leicht.

Außerdem hatte vor zwei Jahren SWR3 seine Hörerinnen und Hörer dazu aufgerufen, ihre selbstgebastelten Ideen einzusenden. Dabei wurden dem Sender viele tolle Kalenderfotos geschickt. Lassen Sie sich von ihnen inspirieren!