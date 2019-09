Der Meist-Frequentierte: Am Stuttgarter Hauptbahnhof ist am meisten los, rund 300.000 Reisende pro Tag sind hier unterwegs. Der Abstand zum zweiten Platz in dieser Kategorie ist doch recht deutlich — am Mannheimer Hauptbahnhof werden lediglich 110.000 Reisende befördert.

