Blumen, Pralinen, Schmuck - das sind die ganz typischen Geschenke zum Valentinstag. Aber auch ganz schön langweilig. Hier unsere Ideen für einen romantischen Liebesbeweis, der nicht kitschig ist, aber dennoch von Herzen kommt.

Blumen, die länger halten als nur ein paar Tage

Dekoration aus Rosenblättern oder mit Papier-Blumen SWR Anastasia Baron

Hier zwei Idee, wie Sie Blumen verschenken können, die nicht schon nach ein paar Tagen verwelken. Idee Nummer 1: Sie fädeln Rosenblätter auf einen Draht auf, den Sie zu einem Herzen formen. Eine wunderschöne und haltbare Dekoration für Tisch oder Wand. Idee Nummer 2: Wie wäre es mit einem kleinen Blumenstrauß aus Tulpen? Nicht aus echten Tulpen. Denn die halten ja nicht so lange. Nehmen Sie buntes DIN A4-Papier und etwas Steckdraht.

Gutschein-Karte: „Du hast einen Wunsch frei!“

Selbstgemachte Valentinskarten SWR Marina Lammel, Montage SWR

Der Partnerin oder dem Partner sagen, warum man sie oder ihn so gern hat, kann man auch mit einer selbst gebastelten Karte. Vielleicht auch in Kombination mit einem Gutschein. Entweder ganz allgemein: „Du hast einen Wunsch frei.“ Oder mit einem Gutschein für eine konkrete Unternehmung. Mit Aquarellkreide lassen sich hübsche Karten erstellen. Mit ein bisschen mehr Aufwand und Bastelleidenschaft können Sie auch eine Karte in 3D-Optik gestalten.

Persönliche Liebeserklärung: „Ich liebe dich jeden Tag!“

Geschenke mit persönlichem Text Getty Images SWR Montage SWR

Zugegeben, nur einmal im Jahr seine Liebe zu zeigen, das wäre ein bisschen wenig. Wie wäre es da mit einem Geschenk von bleibendem Wert, das einen immer wieder daran erinnert? Idee Nummer 1: Sie sticken einen schönen Spruch, Ihre Namen oder ein Herz auf ein Kuschelkissen. Wenn Ihnen das zu viel Arbeit ist, können Sie auch einen Kissenbezug mit einem Foto bedrucken lassen. Idee Nummer 2: Ein Letterboard mit einer persönlichen Botschaft. Dazu brauchen Sie einen tiefen Bilderrahmen, Balsaholz und Rillenbuchstaben.

Das kostbarste Geschenk ist Zeit

Gemeinsames Frühstück im Bett Getty Images OJO Images

Der Liebsten oder dem Liebsten Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken, ist ein sehr wertvolles Geschenk. Vielleicht nicht in Euro gemessen, doch darum geht es ja auch gar nicht. Sie könnten am Valentinstag einfach Zeit gemeinsam verbringen. Zum Beispiel bei einem Brunch im Bett: Ausschlafen und gemeinsam frühstücken. Oder: Gemeinsam etwas kochen oder backen. Oder etwas gemeinsam unternehmen, gemeinsam spazieren gehen usw. Im Kino läuft übrigens am 13. Februar die neue romantische Komödie „Nightlife“ von Simon Verhoeven an, mit Elyas M'Barek, Palina Rojinski und Frederick Lau in den Hauptrollen. Hier unsere Ideen, die Sie nach Lust und Laune adaptieren können.

