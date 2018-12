Weihnachten ist eine schöne, aber auch anstrengende Zeit. Warum also nicht die Hektik einfach bei einem Ausflug vergessen?

Hier finden Sie eine Liste mit Ideen für Ausflüge, die Sie während der Feiertage unternehmen können. Mit unseren Tipps können Sie eine Auszeit vom Weihnachtsfest nehmen, oder noch tiefer in die Festtagsstimmung eintauchen.

Wer es eilig hat, findet am Ende des Artikels alle Tipps auf einen Blick.

Von Caligari zu Riefenstahl

Eine interessante Zeitreise zurück in die turbulenten 20er Jahre bietet die Ausstellung „Kino der Moderne“ in der Bundeskunsthalle Bonn. Mit vier Kinos und 500 Exponaten vergisst man hier schnell die hektische Weihnachtszeit und taucht stattdessen in die faszinierenden Film-Wirklichkeiten der Weimarer Republik ein.

Geöffnet hat die Ausstellung je nach Wochentag von 10 bis 19 Uhr, beziehungsweise von 10 bis 21 Uhr. Montags sowie am 24.12. und 31.12. ist die Kunsthalle geschlossen.

„Kino der Moderne“ in der Kunsthalle Bonn

Spielzeugausstellung im Schulmuseum Friedrichshafen

Statt in die Vergangenheit des deutschen Kinos tauchen Sie im Schulmuseum Friedrichshafen in vergangene Kindheiten ein. Eine Ausstellung über Spielzeug im Laufe der Zeit ermöglicht spannende Einblicke in längst vergessene Welten.

Geöffnet hat die Ausstellung von Dienstag bis Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Am 24. und 25. Dezember sowie an Silvester ist die Ausstellung geschlossen.

Spielzeugausstellung im Schulmuseum Friedrichshafen

„Stühle der Macht“ in Weil am Rhein

Die Ausstellung „Stühle der Macht“ im Vitra Design Museum in Weil am Rhein hat auch am Heiligabend noch von 10 bis 14 Uhr geöffnet. An anderen Tagen von 10 bis 18 Uhr. In der Ausstellung erhält der Besucher einen vielfältigen Einblick in die Geschichte und Symbolik eines alltäglichen Möbelstücks.

„Stühle der Macht“ im Vitra Design Museum

Ein Besuch in der Wilhelma

Ebenfalls geöffnet hat am 24.12. die Wilhema in Stuttgart. Dort hat man sich mit dem Christmas Garden bereits seit November auf die Feiertage eingestellt. Aber ob beim Betrachten des Lichtspektakels oder beim Beobachten der Eisbären, dem Weihnachtsstress entflieht man hier bestimmt.

Der Park öffnet an normalen Tagen um 8:15 Uhr. An Heiligabend beginnt der Einlass erst ab 9 Uhr und der Park schließt bereits um 16 Uhr.

Lichtspektakel in der Wilhelma

Weihnachtsmärchen im Theater Freiburg

Bis zum 10.1.2019 führt das Theater Freiburg zauberhafte Märchen für Groß und Klein auf. Von klassischen Weihnachtsmärchen wie „Eine Weihnachtsgeschichte“ von Charles Dickens bis hin zu „Die kleine Meerjungfrau“ von Hans Christian Andersen wird eine Vielzahl von Stücken aufgeführt.

Bildergalerie mit den Theaterstücken der kommenden Wochen

Weihnachtsmarkt in Baden-Baden

Die meisten Weihnachtsmärkte schließen am 23. Dezember, aber wer sich noch länger nach Glühwein und Festtagsstimmung sehnt, wird in Baden-Baden fündig. Der Baden-Badener Christkindelsmarkt geht bis zum 6. Januar mit täglichen Öffnungszeiten von 11 bis 21 Uhr.

Weihnachtsmärkte in Baden-Württemberg

Weihnachtsmarkt in Speyer

In Rheinland-Pfalz verhält es sich wie in Baden-Württemberg. Ein Großteil der Weihnachtsmärkte schließt spätestens am 23. Dezember. Aber auch hier gibt es eine Ausnahme. Der Weihnachts- und Neujahrsmarkt in Speyer hat noch bis zum 6. Januar täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet.

Weihnachtsmärkte in Rheinland-Pfalz

Die TV-Highlights im SWR Fernsehen

Sie wollen sich lieber einen gemütlichen Tag zuhause machen? Dann haben wir hier einen Überblick über die TV-Highlights an Weihnachten im SWR Fernsehen.

TV-Highlights im SWR Fernsehen



Das Team von SWR.de wünscht Ihnen schöne Feiertage!