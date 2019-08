Der Sommer ist zurück! Damit Sie das Wetter genießen können, haben wir Ausflugtipps gesammelt - über Skulpturen aus Sand bis hin zu spannenden Ausstellungen.

Für alle, die es eilig haben, gibt es hier unsere Tipps im Überblick.

Wunderschöne Sand-Skulpturen in Rorschach

Wer am Bodensee ist, für den lohnt sich ein kurzer Trip über die Grenze. In Rorschach, im Schweizer Kanton Sankt Gallen, gibt es Sand-Skulpturen zu entdecken. Unter dem Motto "Werden wir Helden sein in der Welt von morgen", haben neun Teams acht Tage lang an ihren Werken gearbeitet. Jetzt kann man sie noch bis zum 8. September bestaunen.

Die Skulptur von Eeva Karhu aus Finnland und Charlotte Koster aus Holland ist mit dem ersten Preis ausgezeichnet worden. Neun Teams haben acht Tage lang viele Tonnen Sand zu Kunstwerken verarbeitet.

Ausstellung über Urzeitriesen in Niederstotzingen

In Niederstotzingen im Kreis Heidenheim gibt es eine Sonderausstellung rund ums Mammut zu sehen. Dabei werden nicht nur die beeindruckenden Überreste dieser riesigen Tiere gezeigt, sondern auch Werkzeuge und Schmuck, die zum Beispiel aus Mammut-Rippen hergestellt wurden.

Genau richtig bei der Hitze - kühle Orte in Rheinland-Pfalz

Am Samstag sollen die Temperaturen in Rheinland-Pfalz auf 31, am Sonntag sogar auf 32 Grad ansteigen. Der Sommer kehrt zurück und bietet - bis auf Gewitter im Osten - perfekte Bedingungen für einen Tag im Freien.

Kühle Plätze im Sommer Hier können Sie sich in Rheinland-Pfalz abkühlen Duschen geht auch anders: Zum Beispiel können Sie die einzige historische Walddusche Deutschlands benutzen. Die finden Sie im Wald bei Gleisweiler an der Südlichen Weinstraße. Sie wurde 1848 im Hainbachtal von einem Arzt erbaut. picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa - Bild in Detailansicht öffnen Wer in diesen Tagen auf dem Rhein schippert, wird mit Entspannung, schönen Aussichten und einem frischen Fahrtwind-Lüftchen belohnt. Imago Imago - Bild in Detailansicht öffnen

Ein Relikt aus dem Kalten Krieg - Führungen im Regierungsbunker Ahrweiler

Falls Sie sich lieber vor der Sonne schützen wollen: Tief unter der Erde erleben Sie im Regierungsbunker Ahrweiler in Rheinland-Pfalz eine Reise in eine andere Zeit. Es werden täglich Führungen von 10 bis 18 Uhr angeboten.

900.000. Besucher im Regierungsbunker Ahrweiler Geplant war er einst als geheime Kommando-Zentrale der Bundesregierung im Kriegsfall. Heute ist der Regierungsbunker bei Ahrweiler ein Touristenmagnet.

Ausstellung "Verschwindende Welten" in Bad Waldsee

Einen weiteren Rückblick in längst vergangene Jahrzehnte zeigt die Ausstellung "Verschwindende Welten" über den Fotografen Rupert Leser. Bislang unveröffentlichte Bilder werfen unter anderem einen Rückblick in das Paris der Sechziger Jahre. Preise und Öffnungszeiten erfahren Sie auf der Seite des Museums im Kornhaus in Bad Waldsee.

Fotografien von Rupert Leser entdeckt Er galt als einer der besten Fotografen des Landes. Das Auge Oberschwabens wurde Rupert Leser auch genannt. Nun gibt es in Bad Waldsee eine Ausstellung mit noch unveröffentlichten Bildern.

Egal ob Sie unter freiem Himmel wunderschöne Sand-Skulpturen betrachten, durch die Gänge des Regierungsbunkers wandern oder einfach mal ruhige Tage im trauten Heim genießen, wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende!